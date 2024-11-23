Команда Первого встретилась со сборной Гродненской области на льду «Олимпик-Арены»

Лед «Олимпик-Арены» распечатан. Здесь уже традиционно стартовали республиканские соревнования по хоккею с шайбой, 18-е по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония открытия задала праздничное настроение, уровень мероприятию – глава государства. Александр Лукашенко сегодня в игре. В первом матче сезона сошлись команда Президента, которой 15 раз за историю чемпионата не было равных, и команда Гродненской области. Дружина становилась призером в 2010-м и 2012-м, в прошлом году отметила бронзовый успех.

Первая половина стартового периода прошла напряженно в попытках нападения и усиленной защите ворот. Счет открыла дружина Президента. Андрей Костицын стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата, серию удачных бросков, вероятно, намерен продолжать. Команда Гродненской области отыграла байку в контратаке. Президентская дружина вернула первенство, Андрей Костицын забросил еще две шайбы. В нападении его поддержал Николай Лукашенко, увеличив разрыв. Счет по итогам первого периода – 4:1. На перерыв команда Президента уходила с преимуществом.

Александр Ковшик, защитник хоккейной команды Гродненской области:

Всегда к сезону готовишься, тренируешься. Интересно продолжать тренироваться, поддерживать форму, показывать детям, что хоккей не останавливается после профессионального спорта. Поэтому приезжаешь сюда, здесь всегда атмосфера классная. Не важно, что в профессионалах, что здесь, всегда самые высокие цели ставить, но бывает всякое. Стараемся не ниже прошлого года.