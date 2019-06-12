«Любая спичка – и привет, подъезд!» Вонь, бомжи и крысы: что приходится терпеть жильцам дома на Козлова

Жильцы свой дом по улице Козлова уже давно в шутку окрестили Булгаковским. Почему, рассказываем в программе «Добро пожаловаться».

Оксана Ядловская:

И на третьем этаже бомжи спали, выкинули диван. Всего хватало. Раз, извините за выражение, занимались неприличным делом.

С наступлением лета одни незваные гости сменили других – сейчас вместо бомжей подъезд оккупировали крысы. Грызуны нагло отвоевывают жилплощадь у людей, ведь их родные пенаты – местный подвал, до краев наполненный отходами канализации!

Олег Тышкевич:

Вонь возникла, может, месяца два или три назад. Воняло достаточно долго, на протяжении полутора месяцев. Запах стоял резкий по всему подъезду и даже попадал в квартиры. Выяснилось, что в подвале просто разваленная канализация, и все нечистоты стекают прямо в подвал.

Анастасия Газарх:

На первом этаже, когда заходишь, запах есть, и он такой специфический, распространяется на весь подъезд. Конечно, нас это не радует.

Оксана Ядловская:

Вода стояла, вонь невыносимая, чтобы даже зайти, чтобы газету взять. Мы от подвала живём чуть подальше, на четвёртом этаже, так у нас еще более-менее. Но всё равно, зайти в подъезд было невозможно. Жильцы оборвали коммунальщикам телефон, и те вычистили образовавшуюся выгребную яму. Правда, навести порядок полностью ЖЭС не взялся – в подвале и по сей день лежит гигантская груда хлама.

Олег Тышкевич:

Что касается бардака в подвале, то они просто не выбросили мусор. Они сложили его в ниши и захламили там всё окончательно. Любая спичка – и привет, подъезд! Жильцы говорят: месяц назад в их подъезде случился пожар. Его к счастью успели вовремя потушить. Но одной искры будет достаточно, чтобы сжечь дом дотла.

Тамара Гаврилова:

Смотрю – краны под окном. И лезут туда на третий, четвертый этаж. Думаю: Господи, что случилось? А потом говорят – пожар, пожар. И у нас на четвёртом темно-темно в коридоре: идёт пожарный с лампочкой и светит, и говорит: закрывайте, а то угорите, и идите на улицу! Внизу что-то загорелось.

Валентина Канашевич:

Возле квартир стоит всякий хлам. Может, кто-то окурок бросил, может, пепел стряхнул. На всех этажах деревянные перекрытия. Дом пожароопасный. Посмотрите, что делается. Перегородили проход, тамбуры сделали, ящики стоят. А на чердаке что делается! В 1995 году пять лет шёл ремонт. Всё менялось – крыша, трубы – всё на чердаке лежит.

По оценке юриста, причина пожара в этом доме – самопроизвольная перепланировка и оставленные жильцами личные вещи. Но следить за порядком – святая обязанность не только жителей подъезда, но и ЖКХ.

Татьяна Семешко, ведущий юрист адвокатского бюро:

За нарушения правил пользования жилыми помещениями в частности, за самовольное переустройство, перепланировку жилых и нежилых помещений действующим кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин, если речь идёт о действиях физического лица. Они должны следить за порядком в подвальных помещениях, в местах общего пользования. Именно они ответственны за то, в каком состоянии находятся эти подвалы. И, безусловно, нахождение некого мусора в подвальном помещении, начиная с 80-90-ых годов, является недобросовестным выполнением своих обязанностей сотрудниками эксплуатирующей организации.

Найти виновника пожара милиция не может и по сей день. Искать злостного нарушителя в многоквартирном доме так же сложно, как иголку в стоге сена. Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:

В настоящий момент сотрудниками Первомайского РОВД по данному факту проводится проверка и назначена пожарно-техническая экспертиза. Возмущённые жильцы не один месяц требуют от коммунальщиков навести порядок в обугленном подъезде. Ведь прошлый ремонт люди сделали за свой счёт, а сейчас остались ни с чем.

Съёмочная группа направляется в ЖКХ, чтобы узнать, поддержат ли там погорельцев. Алексей Рудковский, заместитель директора по по эксплуатации жилого фонда и производственным вопросам КУП «ЖКХ Первомайского района г. Минска»:

Это места общего пользования. Если установят виновное лицо, то за его счёт. Если не установят, то это за счёт средств населения – текущий ремонт подъезда. Будет рассмотрено как вандальные действия.

На вопрос, когда исчезнет едкое зловоние, мужчина поясняет – люди сами довели подъезд до плачевного состояния. А потому спасение от смрада – в их руках. Алексей Рудковский:

Как правило, запах из канализации идёт из-за засоров, небрежной эксплуатации инженерных коммуникаций. После устранения засоров там есть нечистоты, но они удаляются. Но массовых или аварийных ситуаций по дому не было. Услышав неутешительные новости, жильцы пришли в ярость. Ведь они снова остались со своей бедой один на один! Олег Тышкевич:

Нет горячей воды. То есть она фигурально есть, а на самом деле её нет – 25-30 градусов. Чтобы получить кипяток, такого, вообще, быть не может. Надо её полдня просто спускать. Но у всех жильцов стоят счётчики, у многих маленькие дети, очень много пожилых людей пенсионного возраста. Сколько мы не обращались с этой проблемой – в прошлом году нам пели сказки, что меняется бойлер. Возможно, там всё исправится... А ситуация, вообще, никак не изменилась.