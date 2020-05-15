«Любая помощь своевременна». В РНПЦ детской онкологии в Боровлянах передали средства индивидуальной защиты
Новости Беларуси. Помощь, которая всегда кстати. 15 мая по инициативе председателя Совета Республики Натальи Кочановой были переданы средства индивидуальной защиты в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все необходимое поступило от белорусского посольства, находящегося в Китае.
Центр обеспечили детскими масками, которые отличаются от обычных своим размером.
Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии по образованию, науке и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По поручению нашего спикера Натальи Ивановны Кочановой сенаторы курируют данное медицинское учреждение. Проводим различные акции, участвуем в них, помогаем различными способами, мероприятиями, чтобы комфорт, уют и профессиональное лечение – все было вместе рядом и помогало нашим маленьким пациентам.
Наталья Конопля, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Любая помощь своевременна. И такое приоритетное внимание к детям всегда было особенностью нашего государства. Да, на мой взгляд, детская онкологическая служба – это одно из приоритетных направлений, поэтому есть внимание.
Это уже третье посещение Советом Республики нашего учреждения. Я бы осмелилась сказать, что это становится хорошей традицией, которой мы очень рады.
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К слову, Совет Республики постоянно сотрудничает с РНПЦ. Средства защиты были переданы во второй раз за последний месяц.