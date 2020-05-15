«Любая помощь своевременна». В РНПЦ детской онкологии в Боровлянах передали средства индивидуальной защиты

Новости Беларуси. Помощь, которая всегда кстати. 15 мая по инициативе председателя Совета Республики Натальи Кочановой были переданы средства индивидуальной защиты в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все необходимое поступило от белорусского посольства, находящегося в Китае.

Виктор Лискович, председатель постоянной комиссии по образованию, науке и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Беларуси: По поручению нашего спикера Натальи Ивановны Кочановой сенаторы курируют данное медицинское учреждение. Проводим различные акции, участвуем в них, помогаем различными способами, мероприятиями, чтобы комфорт, уют и профессиональное лечение – все было вместе рядом и помогало нашим маленьким пациентам.

Наталья Конопля, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Любая помощь своевременна. И такое приоритетное внимание к детям всегда было особенностью нашего государства. Да, на мой взгляд, детская онкологическая служба – это одно из приоритетных направлений, поэтому есть внимание.

Это уже третье посещение Советом Республики нашего учреждения. Я бы осмелилась сказать, что это становится хорошей традицией, которой мы очень рады.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты