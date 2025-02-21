Дарожныя карты па развіцці Прыпяцкага Палесся прымуць да канца лютага

Лукашенко раскритиковал учёных за отношение к коровам: приезжают академики, лечат – ничего не получается

«Заболела корова – вы же ни разу не вылечили ее. Ни вы, ни Витебск. Приезжают академики, лечат, лечат – ничего не получается. Зарезали корову. Я делаю вывод: у нас есть вообще ученые, специалисты или нет? Пока я не могу сказать, что у Гусакова великие специалисты», – рассказал Президент.