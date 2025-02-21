Роднае слова – гучыць. У Беларусі прайшла дыктоўка да Міжнароднага дня роднай мовы

Радкі твора беларускага аўтара Міколы Чарняўскага як светлая памяць разляталіся па кожным кутку нашай краіны і нават за яе межамі. Геаграфія ўдзельнікаў, самая разнастайная: усе рэгіёны Беларусі, а яшчэ – Кітай, Канада, ЗША, Польшча, Літва. Шырока была прадстаўлена моладзь. Актыўны ўдзел прымалі школьнікі і студэнты – далучыцца мог любы ахвотны як у афлайн, так і анлайн фармаце.