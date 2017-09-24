Луковый мармелад, вяленые томаты и маринованные грибочки: какие вкусности готовят белорусы к зиме
Новости Беларуси. Наш следующий материал – о запасливых заготовителях-огородниках. Они – яркий образ предприимчивых и трудолюбивых людей. Осень – самое время позаботиться о витаминах на зиму, маринованных грибах, и просто вкусных закатках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
У каждого – свой рецепт счастья, а в данном случае еще и полезного, а иногда – уникального продукта.
Вот так полкоридора семьи Артема и Вики занимают стратегические запасы на зиму. Всё по самым уникальным семейным рецептам мамы и бабушек. Готовят соленья с завидной регулярностью. Правда, секреты мастерства хозяйка Елизаренко скрывает, но аппетитными баночками хвастается.
Виктория Елизаренко:
Это боровики. Плюс у нас есть подосиновики. Они у нас не черные, они у нас светленькие. У нас есть секрет варки таких грибов. У нас есть аджика домашняя и еще один соус, которого вы в магазине не купите. Он очень вкусно подходит к мясу.
А вот для Татьяны и Ядвиги кулинарные увлечения сегодня бизнес. Они учат готовить из самых доступных продуктов. Заготовки, конечно, не делают, но рецептами консерв с изыском, готовы делиться. Вяленые томаты и луковый мармелад.
Ядвига Татарицкая, владелец кулинарной школы:
Такие заготовки хранятся довольно долго. Например, вяленые томаты.
Татьяна Коледа, владелец кулинарной школы:
Вяленые томаты необходимо подготовить: стерилизовать банки, подогреть растительное масло почти до кипения. Бросаю томаты в банку, прослаиваю их чесноком, посыпаю травами и заливаю горячим растительным маслом. Два-три месяца в холодильнике они будут себя отлично чувствовать.
Ядвига Татарицкая:
Луковый мармелад хранится довольно долго. В течение месяца можете запросто держать его в холодильнике. Но как только приготовите, то поймете, что жить ему осталась всего неделя. Очень-очень вкусно!
А вот фермер Игорь Пакуш моде на собственноручно приготовленную провизию не следует. В его семье круглый год на столе всё только самое свежее. В середине 90-х овощи начинал выращивать с 15 гектаров. А сегодня расширился до 1500.
Игорь Пакуш, глава фермерского хозяйства:
Из овощей выращиваем – 35 гектаров капусты белокочанной, лука – 49 гектаров, свеклы – 50 гектаров, моркови – 25 гектаров и картофеля – 330 гектаров.
Большая часть урожая идет на экспорт в Россию, меньшая – реализуется здесь, в Беларуси. Между прочим, в этом году со всех хозяйств в стабфонды страны планируют заложить почти 15 тон фруктов, 60 тон овощей и около 50 тон картофеля.
Кстати, о крахмальном чуде. Урожая будет около 6 миллионов тон. Правда в этом году на полях обстановка немного сложная – сетует фермер Пакуш. Всему виной – дожди.
Игорь Пакуш:
Погода нам дала возможность убирать картофель. Предыдущие 2 недели были очень сложные для уборки. Сегодня вышли на такие поля, на которых можно работать – это легкие поля без глины с хорошей сепарацией.
И все же зима обещает быть сытной. Тому подтверждение – сельхозярмарки. Здесь и овощи, и фрукты, и сало, и даже заморские продукты на любой вкус и кошелек.
Пожалуй, все просто и объяснимо: здесь – изобилие товара, возможность устроить дегустацию, пустить в ход ораторский талант, чтобы «сбить» цену. Главное – после всё унести. Но и тут белорусы подключают смекалку.
Посетители ярмарки:
Это все подготовка к зиме. Картошка, морковка, цыбуля.
Мы купили 28 кг лука. И в салаты, и сырой, и жареный – всякий пойдет.
Яблоки по очень хорошей цене приобрели – по рублю. 15 килограмм. И грибы ребята продают.
Кстати, о маслятах, лисичках и боровиках. Для тех, кто на грибном на поле все-таки не воин – вовсю работают рынки, в том числе и стихийные. Где дары природы на любой вкус и дозу цезия.
Грибочки покупаете?
— Да.
А талоны чистоты спрашивали?
— Не знаю, верю.
Вы уверены. Что они без цезия, чистые?
Каждый раз не проверяем. Что вы хотите, чтобы мы каждый раз носили им грибы на проверку и по 30 тысяч платили?
Матвей Маранов:
Сыроежки, один боровик нашли, ну и еще несколько подберезовиков.
Кто-кто, а вот молодец-овощевод Матвей в свои 4 уже знает толк в этом деле. В семье Марановых за качество своего товара никому не стыдно. Их бизнес не совсем похож на рыночную торговлю – это, прежде, интересный проект. Собственный урожай с пометкой – натуральные органические продукты.
Андрей Маранов и Вера Костин, владельцы магазина фермерских и органических продуктов:
Какие-то продукты мы выращиваем сами – зелень, овощи. С какими-то продуктами – работаем с белорусскими фермерами – продукты без антибиотиков, без гормонов роста.
И все же, закатывать дома или купить в магазине, традиция это или экономия – дело каждого. Для кого-то это и вовсе вкус детства. Например, варенье, как у бабушки в деревне. Где еще такой товар с ретро-оттенком сыщешь? Но это уже же совсем другая история…