Луковый мармелад, вяленые томаты и маринованные грибочки: какие вкусности готовят белорусы к зиме

Новости Беларуси. Наш следующий материал – о запасливых заготовителях-огородниках. Они – яркий образ предприимчивых и трудолюбивых людей. Осень – самое время позаботиться о витаминах на зиму, маринованных грибах, и просто вкусных закатках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. У каждого – свой рецепт счастья, а в данном случае еще и полезного, а иногда – уникального продукта. Вот так полкоридора семьи Артема и Вики занимают стратегические запасы на зиму. Всё по самым уникальным семейным рецептам мамы и бабушек. Готовят соленья с завидной регулярностью. Правда, секреты мастерства хозяйка Елизаренко скрывает, но аппетитными баночками хвастается. Виктория Елизаренко:

Это боровики. Плюс у нас есть подосиновики. Они у нас не черные, они у нас светленькие. У нас есть секрет варки таких грибов. У нас есть аджика домашняя и еще один соус, которого вы в магазине не купите. Он очень вкусно подходит к мясу. А вот для Татьяны и Ядвиги кулинарные увлечения сегодня бизнес. Они учат готовить из самых доступных продуктов. Заготовки, конечно, не делают, но рецептами консерв с изыском, готовы делиться. Вяленые томаты и луковый мармелад.

Ядвига Татарицкая, владелец кулинарной школы:

Такие заготовки хранятся довольно долго. Например, вяленые томаты.

Татьяна Коледа, владелец кулинарной школы:

Вяленые томаты необходимо подготовить: стерилизовать банки, подогреть растительное масло почти до кипения. Бросаю томаты в банку, прослаиваю их чесноком, посыпаю травами и заливаю горячим растительным маслом. Два-три месяца в холодильнике они будут себя отлично чувствовать. Ядвига Татарицкая:

Луковый мармелад хранится довольно долго. В течение месяца можете запросто держать его в холодильнике. Но как только приготовите, то поймете, что жить ему осталась всего неделя. Очень-очень вкусно!

А вот фермер Игорь Пакуш моде на собственноручно приготовленную провизию не следует. В его семье круглый год на столе всё только самое свежее. В середине 90-х овощи начинал выращивать с 15 гектаров. А сегодня расширился до 1500.

Игорь Пакуш, глава фермерского хозяйства:

Из овощей выращиваем – 35 гектаров капусты белокочанной, лука – 49 гектаров, свеклы – 50 гектаров, моркови – 25 гектаров и картофеля – 330 гектаров.

Большая часть урожая идет на экспорт в Россию, меньшая – реализуется здесь, в Беларуси. Между прочим, в этом году со всех хозяйств в стабфонды страны планируют заложить почти 15 тон фруктов, 60 тон овощей и около 50 тон картофеля. Кстати, о крахмальном чуде. Урожая будет около 6 миллионов тон. Правда в этом году на полях обстановка немного сложная – сетует фермер Пакуш. Всему виной – дожди. Игорь Пакуш:

Погода нам дала возможность убирать картофель. Предыдущие 2 недели были очень сложные для уборки. Сегодня вышли на такие поля, на которых можно работать – это легкие поля без глины с хорошей сепарацией. И все же зима обещает быть сытной. Тому подтверждение – сельхозярмарки. Здесь и овощи, и фрукты, и сало, и даже заморские продукты на любой вкус и кошелек. Пожалуй, все просто и объяснимо: здесь – изобилие товара, возможность устроить дегустацию, пустить в ход ораторский талант, чтобы «сбить» цену. Главное – после всё унести. Но и тут белорусы подключают смекалку. Посетители ярмарки:

Это все подготовка к зиме. Картошка, морковка, цыбуля. Мы купили 28 кг лука. И в салаты, и сырой, и жареный – всякий пойдет. Яблоки по очень хорошей цене приобрели – по рублю. 15 килограмм. И грибы ребята продают. Кстати, о маслятах, лисичках и боровиках. Для тех, кто на грибном на поле все-таки не воин – вовсю работают рынки, в том числе и стихийные. Где дары природы на любой вкус и дозу цезия. Грибочки покупаете?

— Да. А талоны чистоты спрашивали?

— Не знаю, верю. Вы уверены. Что они без цезия, чистые? Каждый раз не проверяем. Что вы хотите, чтобы мы каждый раз носили им грибы на проверку и по 30 тысяч платили? Матвей Маранов:

Сыроежки, один боровик нашли, ну и еще несколько подберезовиков. Кто-кто, а вот молодец-овощевод Матвей в свои 4 уже знает толк в этом деле. В семье Марановых за качество своего товара никому не стыдно. Их бизнес не совсем похож на рыночную торговлю – это, прежде, интересный проект. Собственный урожай с пометкой – натуральные органические продукты.

Андрей Маранов и Вера Костин, владельцы магазина фермерских и органических продуктов:

Какие-то продукты мы выращиваем сами – зелень, овощи. С какими-то продуктами – работаем с белорусскими фермерами – продукты без антибиотиков, без гормонов роста.