Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина

Большая потеря для мировой музыкальной культуры. На 93-м году ушел из жизни композитор Родион Щедрин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер прославился как автор симфоний, опер, музыкальных произведений для театра и кино. Соболезнования родным и близким народного артиста СССР выразил Александр Лукашенко.