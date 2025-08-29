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Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина

29 августа 2025 13:39
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Большая потеря для мировой музыкальной культуры. На 93-м году ушел из жизни композитор Родион Щедрин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер прославился как автор симфоний, опер, музыкальных произведений для театра и кино. Соболезнования родным и близким народного артиста СССР выразил Александр Лукашенко.

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ушел из жизни легендарный композитор. Его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания. На белорусской земле Родиона Константиновича будут помнить как величайшего мастера, творческое наследие которого стало достоянием мировой музыкальной культуры. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

# Александр Лукашенко # Некролог # Родион Щедрин

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