Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью композитора Родиона Щедрина

Большая потеря для мировой музыкальной культуры. На 93-м году ушел из жизни композитор Родион Щедрин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мастер прославился как автор симфоний, опер, музыкальных произведений для театра и кино. Соболезнования родным и близким народного артиста СССР выразил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ушел из жизни легендарный композитор. Его выдающиеся произведения многие десятилетия покоряют глубиной и силой звучания. На белорусской земле Родиона Константиновича будут помнить как величайшего мастера, творческое наследие которого стало достоянием мировой музыкальной культуры. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.