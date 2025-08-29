Курсанты Академии МВД приняли присягу на площади Государственного флага

Слова, которые навсегда связали их с честью и долгом. Около 450 молодых людей принесли сегодня присягу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре они пополнят ведомственные учреждения образования столицы.

В символичном для каждого белоруса месте, на площади Государственного флага, в одном строю – курсанты столичной милицейской академии и лицеисты МВД. В присутствии старших офицеров, близких и родных они поклялись в верности закону, народу, Отечеству. К значимому событию ребята готовились целый месяц. На курсе молодого бойца они изучили азы огневой и строевой подготовки, получили первые профессиональные навыки, привыкли к строгому распорядку и дисциплине. С этим первым серьезным шагом на пути к карьере новобранцев поздравил министр внутренних дел Иван Кубраков.

Арсений Синдикевич, курсант академии Министерства внутренних дел Беларуси:

Очень волнительно было. Ты выходишь, стоишь, доклад… Очень все, конечно, даже не страшно, а более волнительно. А потом все, отпустило. Ты смотришь, проходишь торжественным маршем, улыбаешься. Ты понимаешь, что можно собой гордиться. Выбрал факультет «Милиция общественной безопасности», так как папа уже 28 лет служит именно в милиции общественной безопасности. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Я уверен, что эти ребята, которые пришли служить в органах внутренних дел, они это сделали осознанно. Я хочу сегодня пожелать им, в первую очередь, удачи и успехов. Буквально через полгода эти молодые курсанты уже приступят к охране общественного порядка. Естественно, под присмотром старших товарищей и курсантов Академии МВД, сотрудников органов внутренних дел. Им придется принимать решения очень разные. Принимать решения в очень сложных ситуациях. Но я уверен, что у них все получится.