Декан Гомельского медуниверситета обратилась к Лукашенко после награждения

Новости Беларуси. Ими гордится страна. Атмосфера праздника царит сегодня, 23 июня, во Дворце Независимости. В торжественной обстановке Александр Лукашенко вручил Благодарности Президента выпускникам и преподавателям учреждений высшего образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе награжденных 5 педагогов и 14 студентов со всей страны. Лукашенко наградил лучших выпускников и преподавателей вузов: «Пусть все у вас получится».

Слова благодарности Президент адресовал и тем, кто на протяжении всего пути обучения был рядом со своими подопечными: воспитателям и учителям. Обращаясь к присутствующим, Александр Лукашенко отметил, что без опытных педагогов, профессионалов, преданных делу, этого награждения не состоялось бы. Вы – настоящая опора государства, подчеркнул Президент, вручая специальные листы пятерым преподавателям вузов. В том числе декану Гомельского медицинского университета.

Ирина Назаренко, декан медико-диагностического факультета Гомельского ГМУ:

Наши награды – это общая заслуга наших преподавателей, системы образования и здравоохранения нашей прекрасной страны. И мы гордимся тем, что мы совершенствуем образовательный процесс, внедряем новые инновационные формы в обучение. Практико-ориентированный подход позволяет нам выпускать самых лучших врачей и преподавателей. Уважаемый Александр Григорьевич, торжественно обещаю вам от лица всего педагогического состава и системы здравоохранения, что мы и впредь будем усердно трудиться на благо родной и любимой Беларуси. Спасибо!