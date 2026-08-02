Вступительная-2026 – какие специальности выбирают белорусские абитуриенты?

В белорусских вузах завершается вступительная кампания. И хотя мы еще не знаем итогов зачисления на платную форму – цифры будут обнародованы со дня на день – но, что касается бюджета, то эти результаты хорошо известны и в полной мере позволяют оценить, как высшая школа справляется с запросами реальной экономики, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Период, когда вузы буквально пачками выпускали невостребованных специалистов, остался в прошлом. Сегодня в университеты берут только тех, кто без труда найдет себе работу. Более того, это рабочее место зачастую уже обеспечено и ждет, когда молодой специалист получит заветный диплом. Практика, когда крупные предприятия вроде МАЗа растят профессионалов со школьной скамьи и ведет через систему целевых договоров – это мировой опыт, и мы активно им пользуемся. Набор по целевым направлениям в те же медицинские вузы – лидер в этом направлении. Приняли больше 2 тысяч целевиков. Кроме медицины белорусскую молодежь привлекают IT-специальности, где проходной бал вплотную приблизился к максимуму. А самый высокий конкурс – 13 человек на место – был зафиксирован в БГУ на графический дизайн. Какую отдачу экономика получит от нынешних первокурсников? Алеся Иванова изучила итоги вступительной кампании.

Первая попытка синхронного перевода – и уже успех. Впрочем, не удивительно. С английским Арина Давыденко уже много лет на «ты». А результат – 400 баллов из 400 возможных – открыл для нее двери сразу в несколько вузов страны. Но выбор был сделан давно и осознанно – мечтала стать переводчиком. И мечту не предала.

Арина Давыденко, студентка Белорусского государственного университета иностранных языков:

В Беларуси считают знание иностранного языка плюсом, в первую очередь, а работу переводчиков незаменимой. Несмотря на то, что все говорят, что искусственный интеллект заменит переводчика, я считаю, что на официальных переговорах, в документации человека робот вряд ли сможет заменить. Экономика страны разворачивается на Восток. А потому стремительно возрастает потребность в узких специалистах. В топе у абитуриентов – до этого редкие языки.

Александр Ващилко пробует читать свои первые слова на арабском. Этот язык он выбрал для изучения в качестве основного. Это новинка нынешней кампании. А вот факультеты китайского и межкультурных коммуникаций уверенно держат планку второй год подряд.

Когда каждый специалист на счету, кадровых перекосов быть не должно. Еще недавно тысячи студентов уходили из вузов, разочаровавшись в своем выборе. Чтобы не ошибиться, в стране активно начали развивать систему профильных классов. И такая работа уже дает свои плоды. Система образования и реальный сектор экономики слышат друг друга – а потому набор проводили с учетом потребности специалистов по каждому отдельному профилю. Каждый четвертый – инженер. Почти 32 тыс. первокурсников зачислены на бюджет в вузы Беларуси.