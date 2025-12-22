Для госзастройщиков упрощён порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям

Строительство третьего энергоблока БелАЭС – это не только новый источник мощности, но и сигнал к масштабному обновлению инфраструктуры по всей стране. Усиление энергетического фундамента требует синхронных решений и в смежных отраслях – прежде всего в строительстве.

Именно на это направлен новый указ Президента, который упрощает порядок возведения домов в сельской местности и их подключения к инженерным сетям, корректируя действующие подходы в сфере строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.