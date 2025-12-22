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Для госзастройщиков упрощён порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям

22 декабря 2025 16:52
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Строительство третьего энергоблока БелАЭС – это не только новый источник мощности, но и сигнал к масштабному обновлению инфраструктуры по всей стране. Усиление энергетического фундамента требует синхронных решений и в смежных отраслях – прежде всего в строительстве.

Именно на это направлен новый указ Президента, который упрощает порядок возведения домов в сельской местности и их подключения к инженерным сетям, корректируя действующие подходы в сфере строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для госзастройщиков упрощён порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям-2

Государственные компании могут обходиться без разработки проектной документации и возводить дома с хозпостройками на основании паспорта застройщика. У них появилось право продавать возведенные объекты (в том числе недостроенные при высокой степени готовности) на аукционе без проведения работ по их консервации и госрегистрации в течение года после регистрации земельного участка, на котором они расположены.

# Строительство # Александр Лукашенко

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