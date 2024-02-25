Александру Лукашенко подарили книгу из сала

Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нерушимая традиция дня выборов – это особая атмосфера на участках для голосования и, конечно, буфет. Президент, кстати, сегодня в него тоже заглянул. Там глаза разбегались от отечественных прысмакаў.

– Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич.

– Свежий?

– Свежий.

– Можно попробовать?

– Да.

– Спасибо, чувствую, что свежий.

– Александр Григорьевич, чем вас угостить, чем удивить?

– Спасибо, все, что у вас вкусное, мне нельзя.

– Мы не можем вас отпустить просто так. Как это, в гости пришли. Все это наше.

– Девчата, не соблазняйте. Одну зефирку.

– Какую вы хотите?

– Ай, ладно, купим шоколадную.

– Съедим по дороге.

– О, родное. Когда был депутатом, еду домой, магазин был на выезде, всегда продавались сушки, как пулеметные ленты. И я закупал детям сушки. Но они уже, наверное, не такие.

– Вкусные сушки.

– Точно такие.

– Добрый день, Александр Григорьевич, с праздником.

– Капуста – это хорошо.

– Разрешите вам немножко рассказать про нашу продукцию.

– Не надо. Все знаю. Контролируем. Только смотри, чтобы честно было. Люди хотят продать, пусть продают. Не мешайте.

– Это все от фермера.

– Даже не предлагайте.

– Рады приветствовать вас вновь. Мы с вами встречались. Это смородина, облепиха, вишня.

– Ну вы что будете?

– Я клюкву пила. Можно я смородину?

– Давай.

– А мне что?

– Для вас клюковку.

– Как вас зовут?

– Люда.

– Ваше здоровье. Замужем?

– Нет еще.

– Чтобы вышла, хорошего мужика нашла. Проблема большая, но дай бог.

– Я надеюсь.

– Девчата, не предлагать. Ой, Алена. Алена может.

– Представляем сеть гостиниц «Европа». Хреновуха, есть у нас настойка малиновая и есть клюковка.

– Разрешите сделать подарок, которого нет ни у кого в мире. Книгу из сала. Год качества. Сало с хлебом.

– А хлеб где?

– Там слоями.

– А снизу что?

– Бутафория. Белорусские леса.

– Все, спасибо, забираю.

– Подготовили для вас шоколадные шкатулки с нашим белорусским пюре, которое можно съесть шоколадными ложками. Насколько вкусно, что ложку можно откусить.

– С натуральной клюквой.