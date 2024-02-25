Александру Лукашенко подарили книгу из сала
Нигде в мире открытых, честных и принципиальных выборов, как в Беларуси, нет. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, которые ждали его на избирательном участке № 478. Здесь 25 февраля глава государства исполнил свой гражданский долг, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Нерушимая традиция дня выборов – это особая атмосфера на участках для голосования и, конечно, буфет. Президент, кстати, сегодня в него тоже заглянул. Там глаза разбегались от отечественных прысмакаў.
– Здравствуйте, уважаемый Александр Григорьевич.
– Свежий?
– Свежий.
– Можно попробовать?
– Да.
– Спасибо, чувствую, что свежий.
– Александр Григорьевич, чем вас угостить, чем удивить?
– Спасибо, все, что у вас вкусное, мне нельзя.
– Мы не можем вас отпустить просто так. Как это, в гости пришли. Все это наше.
– Девчата, не соблазняйте. Одну зефирку.
– Какую вы хотите?
– Ай, ладно, купим шоколадную.
– Съедим по дороге.
– О, родное. Когда был депутатом, еду домой, магазин был на выезде, всегда продавались сушки, как пулеметные ленты. И я закупал детям сушки. Но они уже, наверное, не такие.
– Вкусные сушки.
– Точно такие.
– Добрый день, Александр Григорьевич, с праздником.
– Капуста – это хорошо.
– Разрешите вам немножко рассказать про нашу продукцию.
– Не надо. Все знаю. Контролируем. Только смотри, чтобы честно было. Люди хотят продать, пусть продают. Не мешайте.
– Это все от фермера.
– Даже не предлагайте.
– Рады приветствовать вас вновь. Мы с вами встречались. Это смородина, облепиха, вишня.
– Ну вы что будете?
– Я клюкву пила. Можно я смородину?
– Давай.
– А мне что?
– Для вас клюковку.
– Как вас зовут?
– Люда.
– Ваше здоровье. Замужем?
– Нет еще.
– Чтобы вышла, хорошего мужика нашла. Проблема большая, но дай бог.
– Я надеюсь.
– Девчата, не предлагать. Ой, Алена. Алена может.
– Представляем сеть гостиниц «Европа». Хреновуха, есть у нас настойка малиновая и есть клюковка.
– Разрешите сделать подарок, которого нет ни у кого в мире. Книгу из сала. Год качества. Сало с хлебом.
– А хлеб где?
– Там слоями.
– А снизу что?
– Бутафория. Белорусские леса.
– Все, спасибо, забираю.
– Подготовили для вас шоколадные шкатулки с нашим белорусским пюре, которое можно съесть шоколадными ложками. Насколько вкусно, что ложку можно откусить.
– С натуральной клюквой.
– Ложку съесть. Ешь, это на счастье. На «Коммунарку» приеду.
– Обязательно. Будем ждать.
Лукашенко: голосовал за профессионализм и преданность белорусскому народу. Подробности.