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Лукашенко: своими произведениями Янка Купала открывал нам красоту родного языка и славную историю страны

07 июля 2022 08:07
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Новости Беларуси. К участникам торжеств, посвященных 140-летию со дня рождения народного поэта Беларуси Янки Купалы, обратился Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: своими произведениями Янка Купала открывал нам красоту родного языка и славную историю страны-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для многих поколений знаменитый песняр стал путеводной звездой, примером бескорыстного служения Отечеству. Поэт, драматург, публицист, своими произведениями он открывал белорусам богатство и красоту родного языка, великолепие пейзажей, славную историю нашей страны. Глубоко символично, что в этом году, в Год исторической памяти, мы снова обращаемся к купаловскому слову как носителю высокой духовности белорусского народа.

# Поэты Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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