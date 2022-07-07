Лукашенко: своими произведениями Янка Купала открывал нам красоту родного языка и славную историю страны

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для многих поколений знаменитый песняр стал путеводной звездой, примером бескорыстного служения Отечеству. Поэт, драматург, публицист, своими произведениями он открывал белорусам богатство и красоту родного языка, великолепие пейзажей, славную историю нашей страны. Глубоко символично, что в этом году, в Год исторической памяти, мы снова обращаемся к купаловскому слову как носителю высокой духовности белорусского народа.