7 июля у Президента Беларуси кадровый день. В списке назначенцев 17 человек

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. 7 июля станут известны фамилии новых должностных лиц, которые будут работать на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что в списке назначенцев 17 человек. Большинство из них приглашены на беседу с Александром Лукашенко лично. Среди них немало будущих руководителей местной вертикали власти.