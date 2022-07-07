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7 июля у Президента Беларуси кадровый день. В списке назначенцев 17 человек

07 июля 2022 07:39
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Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. 7 июля станут известны фамилии новых должностных лиц, которые будут работать на благо страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 июля у Президента Беларуси кадровый день. В списке назначенцев 17 человек-1

Известно, что в списке назначенцев 17 человек. Большинство из них приглашены на беседу с Александром Лукашенко лично. Среди них немало будущих руководителей местной вертикали власти.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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