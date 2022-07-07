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Первый в истории съезд адвокатов Беларуси пройдёт 7 июля в Минске

07 июля 2022 08:00
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Новости Беларуси. Первый в истории съезд адвокатов Беларуси пройдет 7 июля в Минске. Его приурочили к 100-летию образования адвокатуры нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый в истории съезд адвокатов Беларуси пройдёт 7 июля в Минске-1

Делегаты, а их более 300, утвердят концепцию развития, которая определит цели и основные направления совершенствования адвокатской деятельности. Все это должно сделать более доступной и качественной юридическую помощь как гражданам, так и юридическим лицам.

Сейчас в стране около 1 800 адвокатов. Они работают по уголовным, гражданским, семейным, административным, экономическим делам – практически во всех отраслях права.

# Право # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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