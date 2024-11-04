Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Юрий Микицкий: Мы будем готовить плов.

Александр Осенко: Готовить мы будем?..

Александр Осенко:

О чем мечтал мальчик Юра?

Юрий Микицкий:

Жить дольше и помогать людям.

Александр Осенко:

Вы отец троих дочерей.

Юрий Микицкий:

Я не видел, как выросли дети. Я считал, что моя функция – приносить деньги.

Александр Осенко:

Ну что, Юра, вот наш сюрприз.

Юрий Микицкий:

Ничего себе, какая прелесть!

Александр Осенко:

А как занесло в фармакологию?