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Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

04 ноября 2024 09:33
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».

Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Юрий Мечиславович, здравствуйте.

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:
Александр Александрович, день добрый.

Александр Осенко:
Готовить мы будем?..

Юрий Микицкий:
Мы будем готовить плов.

Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
О чем мечтал мальчик Юра?

Юрий Микицкий:
Жить дольше и помогать людям.

Александр Осенко:
Вы отец троих дочерей.

Юрий Микицкий:
Я не видел, как выросли дети. Я считал, что моя функция – приносить деньги.

Александр Осенко:
Ну что, Юра, вот наш сюрприз.

Юрий Микицкий:
Ничего себе, какая прелесть!

Александр Осенко:
А как занесло в фармакологию?

Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-6

Юрий Микицкий:
У меня с раком с той парой свои собственные счеты.

Александр Осенко:
Есть таблетка от всего?

Юрий Микицкий:
Лекарства помогают всем, особенно тем, кто их продает.

Александр Осенко:
Чем может похвастаться «Академфарм»?

Юрий Микицкий:
Мы спасли от тромбозов десятки тысяч белорусов.

Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Это очень вкусно.

Юрий Микицкий:
Я думаю, плов удался.

# Юрий Микицкий # Александр Осенко # Медицина # Белорусские лекарства # Лекарства

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