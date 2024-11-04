Юрий Микицкий расскажет о передовых достижениях отечественной фармакологии. Анонс «Рецепт настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко на канале «РТР-Беларусь».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Юрий Мечиславович, здравствуйте.
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:
Александр Александрович, день добрый.
Александр Осенко:
Готовить мы будем?..
Юрий Микицкий:
Мы будем готовить плов.
Александр Осенко:
О чем мечтал мальчик Юра?
Юрий Микицкий:
Жить дольше и помогать людям.
Александр Осенко:
Вы отец троих дочерей.
Юрий Микицкий:
Я не видел, как выросли дети. Я считал, что моя функция – приносить деньги.
Александр Осенко:
Ну что, Юра, вот наш сюрприз.
Юрий Микицкий:
Ничего себе, какая прелесть!
Александр Осенко:
А как занесло в фармакологию?
Юрий Микицкий:
У меня с раком с той парой свои собственные счеты.
Александр Осенко:
Есть таблетка от всего?
Юрий Микицкий:
Лекарства помогают всем, особенно тем, кто их продает.
Александр Осенко:
Чем может похвастаться «Академфарм»?
Юрий Микицкий:
Мы спасли от тромбозов десятки тысяч белорусов.
Александр Осенко:
Это очень вкусно.
Юрий Микицкий:
Я думаю, плов удался.