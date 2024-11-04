11 ноября в Витебской области состоится единый день приема граждан членами Совета Республики

11 ноября 2024 г. в Витебской области состоится единый день приема граждан членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь восьмого созыва.
Приемы проведут:
- Председатель Совета Республики Кочанова Наталья Ивановна - с 11.00 в Россонском райисполкоме (г.п.Россоны, ул.Советская, д.4.);
- заместитель Председателя Совета Республики Хоменко Сергей Николаевич - с 11.00 в Толочинском райисполкоме (г.Толочин, ул.Ленина, д.1);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Алейник Сергей Федорович - с 11.00 в Лепельском райисполкоме (г.Лепель, ул.Ленинская, д.6);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Заяц Леонид Константинович - с 11.00 в Оршанском райисполкоме (г.Орша, ул.А.Островского, д. 2);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Русый Михаил Иванович - с 11.00 в Глубокском райисполкоме (г.Глубокое, ул.Ленина, д.42);
- председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сивец Сергей Михайлович - с 11.00 в Докшицком райисполкоме (г.Докшицы, ул.Ленинская, д.31);
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Левкович Ирина Петровна - с 11.00 в Витебском горисполкоме (г.Витебск, ул.Ленина, д.32);
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Жук Дмитрий Александрович - с 11.00 в Чашникском райисполкоме (г.Чашники, ул.Советская, д.44);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Руммо Олег Олегович - с 11.00 в Ушачском райисполкоме (г.п.Ушачи, ул.Ленинская, д.12);
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Гайдукевич Валерий Владимирович - с 11.00 в Поставском райисполкоме (г.Поставы, пл.Ленина, д.25);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Икан Илья Валерьевич - с 11.00 в Полоцком райисполкоме (г.Полоцк, ул.Толстого, д.6).
- член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Красовская Тамара Петровна - с 11.00 в Сенненском райисполкоме (г.Сенно, ул.К.Маркса, д.2);
- заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Якубицкая Наталья Викторовна - с 11.00 в Шарковщинском райисполкоме (г.п.Шарковщина, ул.Комсомольская, д.15);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Лапицкий Глеб Александрович - с 11.00 в Городокском райисполкоме (г.Городок, ул.Пролетарская, д.2);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Маркович Наталья Николаевна - с 11.00 в Миорском райисполкоме (г.Миоры, ул.Дзержинского, д.17);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Мелешкин Сергей Николаевич - с 11.00 в Браславском райисполкоме (г.Браслав, ул.Советская, д.119);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергеев Игорь Олегович - с 11.00 в Лиозненском райисполкоме (г.п. Лиозно, ул.Ленина, д.79/2);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Сидоров Андрей Александрович - с 11.00 в Бешенковичском райисполкоме (г.п.Бешенковичи, ул.Чуклая, д.13);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сиротин Константин Николаевич - с 11.00 в Дубровенском райисполкоме (г.Дубровно, ул.Комсомольская, д.18);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Тихамиров Борис Борисович - с 11.00 в Шумилинском райисполкоме (г.п.Шумилино, ул.Короткина, д.10);
- член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам Фурс Елена Петровна - с 11.00 в Верхнедвинском райисполкоме (г.Верхнедвинск, ул.Кооперативная, д.1);
- член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Лукьянов Александр Сергеевич - с 11.00 в Новополоцком горисполкоме (г.Новополоцк, ул.Молодежная, д.74).