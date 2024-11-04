В Минске образованы городская и районные комиссии по выборам Президента Беларуси

Беларусь только вступает в электоральную кампанию. Процесс идет организованно и строго в соответствии с законодательством. Для проведения выборов Президента в Беларуси формируют территориальные комиссии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они должны быть образованы не позднее 6 ноября. 4 ноября на совместном заседании Президиума Мингорсовета и Мингорисполкома принято решение об образовании в столице 10 комиссий: городской и девяти районных.

Все они сформированы в максимальном составе, предусмотренном законодательством. 13 членов вошли в городскую, в каждой из районных комиссий – по 11. Всего в территориальные комиссии по выборам Президента было выдвинуто 117 представителей: из них 93 направлены политическими партиями и другими общественными объединениями, 24 человека – гражданами путем подачи заявлений.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы рассчитываем на то, что все составы территориальных и избирательных комиссий, которые будут сформированы в Минске, – это будут работоспособные коллективы, которые будут обеспечивать в необходимом темпе работу по организации выборов главы государства.

При обсуждении состава комиссий особое внимание обращали на опыт работы претендентов в организации избирательных кампаний. Также учитывались их деловые, профессиональные качества, участие в общественной жизни. Сегодня же образована и областная комиссия по выборам Президента в Гомеле. Она также сформирована в максимальном составе – 13 человек. Уже 5 ноября состоится первое заседание комиссии, где рассмотрят ряд организационных вопросов, а также определятся с руководящим составом. Отметим, всего по стране будет сформировано 153 территориальные комиссии.