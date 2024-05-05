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Вишневский: безвиз для граждан Польши, Литвы и Латвии – один из лучших ходов белорусской дипломатии

05 мая 2024 17:12
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Безвиз для граждан Польши и не только стал одним из лучших ходов белорусской дипломатии, белорусской политики. Таким мнением поделился главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишневский.

Вишневский: безвиз для граждан Польши, Литвы и Латвии – один из лучших ходов белорусской дипломатии-1

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
В этом заливе пропаганды ненависти к Беларуси и России, что диктатура, кровь льется на улицах, получилось такое, что, с одной стороны, нажим пропаганды, что Беларусь – страшное государство. А с другой стороны, решение белорусских властей: вы считаете, что мы плохие – приезжайте и сами убедитесь.

# Беларусь-Польша # общество # Мачей Вишневский

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