Вишневский: безвиз для граждан Польши, Литвы и Латвии – один из лучших ходов белорусской дипломатии

Безвиз для граждан Польши и не только стал одним из лучших ходов белорусской дипломатии, белорусской политики. Таким мнением поделился главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишневский.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

В этом заливе пропаганды ненависти к Беларуси и России, что диктатура, кровь льется на улицах, получилось такое, что, с одной стороны, нажим пропаганды, что Беларусь – страшное государство. А с другой стороны, решение белорусских властей: вы считаете, что мы плохие – приезжайте и сами убедитесь.