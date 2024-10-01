Товарооборот Беларуси и России вырос на 8,5% – Головченко

Взаимный товарооборот Беларуси и России с начала года вырос на 8,5 %. Об этом заявил премьер-министр нашей страны на встрече со своим российским коллегой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко и Михаил Мишустин отметили, что правительства двух государств активно исполняют поручения президентов. Нынешний рост взаимной торговли произошел на фоне серьезного скачка в прошлом году. Несмотря на все сложности, цифры говорят о том, что кооперация во всех сферах дает положительный результат.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Промышленная кооперация, технологический суверенитет и импортонезависимость. Над этим работают наши организации на всех уровнях, особенно по линии Министерства промышленности. Реализуется целый ряд совместных программ, которые нацелены на скорейшее замещение импортной компоненты не только в «железе», но и в программном обеспечении. Чему вы тоже уделяете самое пристальное внимание. Поэтому мы также в эту работу очень активно включились. И в этом году будем отмечать 25-летие Союзного государства. Серьезная дата. Полагаем, мы к ней подходим тоже с неплохими результатами.

Главы правительств встретились в Ереване. Там проходит заседание Евразийского межправсовета. Оно начинается в эти минуты. В повестке более 20 вопросов. Ожидается развернутая дискуссия по таким темам, как унификация подходов в рамках систем управления рисками, утверждение бюджета ЕАЭС на 2025 год.