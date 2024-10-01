В чём сходство между Евфросинией Полоцкой и Евфросинией Московской? Мнение епископа Несвижского

Евфросиния с греческого означает «радость». Памятник преподобной Евфросинии Полоцкой – просветительницы белорусских земель – украшает внутренний двор Белорусского государственного университета, а икона святой есть едва ли не в каждом православном храме страны. О духовном наследии преподобной Евфросинии Полоцкой, о том, как встречали ковчег с частицей ее мощей в России, а в нашей стране – ковчег с частицей мощей преподобной Евфросинии Московской, мы расспросили епископа Несвижского, викария Патриаршего Экзарха всея Беларуси.

Авксентий (Абражей), епископ Несвижский, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси:

Очень знаково, что обе святые носят имя Евфросиния, это две наши радости. Московская радость и радость полоцкая. Они много доброго и радостного оставили своими подвигами для всех нас. Преподобная Евфросиния Московская несла подвиг сначала будучи женой князя Дмитрия Донского, воспитала восьмерых детей. После смерти супруга несла заботы о Московском княжестве. И Евфросиния Полоцкая, которая отказалась от всех богатств знатного рода, пошла в монастырь, чтобы служить, следовать за Христом.

Обе занимались благотворительностью, обе доверяли Христу, обе были верны ему. Я так предполагаю, что Евфросиния Московская брала себе в пример молитвенный подвиг.