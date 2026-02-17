Как перестать заедать стресс? Инструкция от психолога

Анна Бедрицкая, психолог:

Как перестать заедать свои проблемы? Действительно, еда помогает нам получить быстрое удовольствие. Еда способствует тому, чтобы выбрасывался гормон дофамин, гормон радости. На моей практике чаще всего именно женщины, являясь очень эмоциональными по своей природе, заедают эмоции, заедают проблемы. Поэтому очень хочется порекомендовать начать вести дневник эмоций. Это просто. Нужно определить, какую эмоцию я сейчас испытываю, записать ее, эмоция должна появиться, желательно эту эмоцию не заесть, а эту эмоцию прожить в этот момент.



То есть, если вам грустно, нужно погрустить, если вы устали и заедаете усталость едой, нужно отдохнуть. Дальше, что очень важно сделать, это разобраться со своим рационом. Пускай ваше питание будет сбалансированное по белкам, жирам и углеводам, и тогда вам не захочется переесть вечером или в течение дня схватить кусочек сладкого.

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