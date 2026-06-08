У православных верующих Беларуси начинается Петров пост

Православная церковь вступает в Петров пост – один из четырех многодневных постов года. В 2026-м он продлится почти пять недель и завершится 11 июля, накануне дня памяти апостолов Петра и Павла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петров, или Апостольский пост, установлен в честь трудов и мученической кончины двух первоверховных апостолов. Его даты каждый год меняются: начало зависит от праздника Троицы, поэтому продолжительность может быть разной.