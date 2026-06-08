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У православных верующих Беларуси начинается Петров пост

08 июня 2026 06:41
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Православная церковь вступает в Петров пост – один из четырех многодневных постов года. В 2026-м он продлится почти пять недель и завершится 11 июля, накануне дня памяти апостолов Петра и Павла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петров, или Апостольский пост, установлен в честь трудов и мученической кончины двух первоверховных апостолов. Его даты каждый год меняются: начало зависит от праздника Троицы, поэтому продолжительность может быть разной.

У православных верующих Беларуси начинается Петров пост-2

В 2026 году верующим предстоит 33 дня воздержания и духовной работы. Церковный устав предполагает отказ от продуктов животного происхождения. Рыба разрешается в большинство дней, за исключением среды и пятницы, когда пост становится строже. Для мирян возможны послабления по благословению священника. Но главное в Петровом посте – не гастрономические ограничения. Это время внутреннего сосредоточения, молитвы, борьбы со страстями и дел милосердия. Пост призван подготовить верующих к празднику апостолов и напомнить о ценности духовной жизни в повседневной суете.

# Православные в Беларуси

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