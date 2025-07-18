Дороги – не место для гонок! В Беларуси стартовала профилактическая акция «Мотоциклист!»

Дороги – не место для гонок. В разгар мотосезона повышенное внимание со стороны ГАИ к любителям двухколесного транспорта. 18 июля в Беларуси стартовала профилактическая акция «Мотоциклист!», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она направлена на пресечение нарушений правил дорожного движения и предупреждение ДТП с участием мототранспорта. Инспекторы организуют профилактические рейды. Также используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Основное внимание – выявлении и пресечении фактов управления мото нетрезвыми водителями, лицами, не имеющими права управления, превышении скорости движения, участия в дорожном движении мото, не зарегистрированного в установленном порядке либо собранного кустарным способом. Фактов участия в дорожном движении конструктивно измененного транспорта с повышенным уровнем шума.

Кроме того, на территории Гродненской области организовано профилактическое мероприятие «Дорога без опасностей!». Ключевое внимание здесь – выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД. Контроль за дорожным движением осуществляется, в том числе, с использованием беспилотников.