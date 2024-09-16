Елфимов: Шольц желает провернуть трюк Макрона – игнорировать результаты выборов и не допустить к власти

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Я вам расскажу политическое стихотворение «Про Тетю Сару – Светофор»! Помните, знакомые с детства всем и каждому стишки:

Рассуждать Степан не стал –

Светофор рукой достал,

В серединку заглянул,

Что-то где-то подвернул…

В то же самое мгновенье

Загорелся нужный свет.

Вот за это дети и прозвали его Дядя Степа – Светофор! Вы скажете, а причем здесь женское имя Сара? А при том, что так зовут симпатичную и умную женщину, возглавляющую новую левую партию «Союз Сары Вагенкнехт» и очень хорошо выступившую на недавних земельных выборах в Саксонии и Тюрингии. У вас тогда новый вопрос: а при чем здесь Германия? И какой такой «светофор» починила Сара Вагенкнехт?

Позвольте пояснить… Во-первых, она его не починила, а окончательно поломала – и тот потух. Во-вторых, светофор и без нее указывал не ту дорогу для Германии, в этом и позитив – уж лучше пусть потухнет. И, в-третьих, этим неисправным «светофором» сами немцы называют ныне правящую (судя по всему, лишь пока) правительственную коалицию – от цветов входящих в нее партий.