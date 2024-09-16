В Гомеле установили интеллектуальные предупреждающие столбики для пешеходов

Ноу-хау, направленное на повышение безопасности дорожного движения. В Гомеле на одном из переходов установили интеллектуальные предупреждающие столбики для пешеходов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью голосовых и экранных индикаторов они напоминают о необходимости остановиться, когда горит красный свет, тем самым снижая вероятность ДТП. Такое технологическое решение применяют в Беларуси впервые.

Руслан Колесников, заместитель начальника управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома:

Дублируют сигналы светофора – красный, зеленый. На них также дополнительно установлены инфракрасные лучи, при попадании в которые срабатывает звуковой сигнал, если пешеход пытается выйти на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Идею для оформления перехода гомельские инспекторы переняли у китайских коллег и решили адаптировать к белорусским реалиям. В последние годы все больше пешеходов настолько увлечены гаджетами, что не замечают предупреждающие сигналы светофора и создают аварийные ситуации. В ГАИ надеются, что новинка улучшит обстановку с безопасностью на дорогах.