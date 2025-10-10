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Новый животноводческий комплекс открыли в Пинском районе

10 октября 2025 06:37
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В хозяйстве «Парохонское» открыли новый комплекс по откорму бычков. Объект на 1 360 голов будут обслуживать всего шесть человек. Достичь этого удалось за счет автоматизации. Среднесуточные привесы уже превышают килограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый животноводческий комплекс открыли в Пинском районе-2

Для комфорта животных созданы все условия: подогрев воды, автоматические поилки, вентиляция. На одной площадке с фермой находятся и корма, что значительно снижает затраты. 

Новый животноводческий комплекс открыли в Пинском районе-4

Владимир Хроленко, директор сельхозпредприятия «Парохонское»:
Здесь, вы видите, есть все. Мы постарались собрать все лучшее. Уйти максимально от стен. 9 месяцев комфортной температуры, 3 месяца в этих зданиях, если здесь будет сухо. Мы это уже прошли на некоторых комплексах по 5-6 лет. Многие решения, которые здесь приняты, нарабатывались годами.

Новый животноводческий комплекс открыли в Пинском районе-6

Чтобы получать больше, но на тех же площадях, нужно повышать эффективность. Проект комплекса уникальный – облегченные стены и скорость возведения всего 11 месяцев. Сегодня в стране ведется поиск оптимального подхода к строительству животноводческих комплексов. 

Опыт хозяйства «Парохонское» взят на вооружение. Перевести поголовье на современные условия содержания нужно в течение 5 лет. Ежегодно по указу Президента строятся 10 животноводческих комплексов. В Брестской области выполнить задание планируют на 2 года раньше.

# Сельское хозяйство

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