Новый животноводческий комплекс открыли в Пинском районе

В хозяйстве «Парохонское» открыли новый комплекс по откорму бычков. Объект на 1 360 голов будут обслуживать всего шесть человек. Достичь этого удалось за счет автоматизации. Среднесуточные привесы уже превышают килограмм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для комфорта животных созданы все условия: подогрев воды, автоматические поилки, вентиляция. На одной площадке с фермой находятся и корма, что значительно снижает затраты.

Владимир Хроленко, директор сельхозпредприятия «Парохонское»: Здесь, вы видите, есть все. Мы постарались собрать все лучшее. Уйти максимально от стен. 9 месяцев комфортной температуры, 3 месяца в этих зданиях, если здесь будет сухо. Мы это уже прошли на некоторых комплексах по 5-6 лет. Многие решения, которые здесь приняты, нарабатывались годами.

Чтобы получать больше, но на тех же площадях, нужно повышать эффективность. Проект комплекса уникальный – облегченные стены и скорость возведения всего 11 месяцев. Сегодня в стране ведется поиск оптимального подхода к строительству животноводческих комплексов.

Опыт хозяйства «Парохонское» взят на вооружение. Перевести поголовье на современные условия содержания нужно в течение 5 лет. Ежегодно по указу Президента строятся 10 животноводческих комплексов. В Брестской области выполнить задание планируют на 2 года раньше.