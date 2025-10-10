Около 100 тыс. тонн зерна кукурузы намолотили аграрии Минской области

В Минской области продолжается зеленая жатва. Уже убрано около 130 гектаров с кукурузой. Кампания стратегически важна для всего животноводческого комплекса страны, ведь именно качественный и обильный запас кормов обеспечит стабильные надои и привесы на весь период межсезонья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В хозяйстве «Богушевичи» в этом году под эту культуру отвели около 1 200 гектаров на силос и почти 350 – на зерно. Урожайность выше прошлогодней. Половина объема от необходимого силоса уже в закромах. На уборке задействованы шесть кормоуборочных комбайнов. Темпы наращивают. Завершить зеленую жатву собираются в течение 3 недель.

Виталий Самец, директор сельхозпредприятия «Богушевичи»:

По плану у нас заготовить нужно 10 600 тонн силоса. На сегодняшний день заготовлено 11 000 тонн. По кормовым единицам плюсуем на четыре кормовые единицы к уровню прошлого года. Но также еще в планах положить 4-5 тысяч тонн силоса. Примерно 80-100 тонн комбайн один за день намолачивает.