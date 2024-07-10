Лукашенко пригласил Президента Нигерии посетить Минск

В графике главы государства была еще одна международная встреча. Визит первой леди Нигерии в Беларусь, как и в случае с делегацией из Зимбабве , это не туристическая поездка, а возможность обсудить конкретные договоренности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе переговоров обсудили возможность визита главы МИД Беларуси в Нигерию с целью выработки плана более тесного двустороннего сотрудничества. Также Александр Лукашенко пригласил Президента этой африканской страны в Минск и подчеркнул, что мы будем рады встретить его в любое время. Тем более, что интересы у нас взаимовыгодные.

Не менее важной для сотрудничества остается гуманитарная сфера. Как неоднократно подчеркивал глава государства, Африка для нас не чужая. И мы готовы сделать все, чтобы помочь странам региона обеспечить настоящие независимость и суверенитет.