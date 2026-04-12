Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

«Мужество, стойкость и высокая боевая выучка – качества, которые всегда отличали воинов ПВО. Так было на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, так происходит и в наши дни, когда противовоздушная оборона является ключевым звеном системы военной безопасности и обороноспособности страны, а способность государства защитить свое воздушное пространство во многом определяет его суверенитет и независимость. События, происходящие в мире, показывают, что значение хорошо оснащенных и обученных войск ПВО в дальнейшем будет только усиливаться. Усложняется оружие, меняются формы и способы его применения, усиливаются вызовы и угрозы, но неизменными остаются победные традиции войск ПВО, ваш профессионализм и верность присяге. Как и понимание того, что только вы сегодня, успешно решая поставленные задачи по защите воздушных рубежей Отечества, можете обеспечить чистое, мирное небо над родной страной», – подчеркнул Президент.