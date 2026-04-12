Беларусь и Россия в 2027 году запустят три малых космических аппарата

Дата, которую не можем обойти сегодня стороной. Ровно 65 лет назад была открыта космическая эра. 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил орбитальный облет Земли за 108 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Космос наш – вот уже более десятилетия говорят и в Беларуси. Еще до полета на МКС Марины Василевской страна была признана ООН космической державой. Запущенные на орбиту спутники успешно работают и сейчас. Немало планов и впереди. В 2027 году Беларусь совместно с Россией запустят три малых космических аппарата в рамках реализации программы Союзного государства «Комплекс СГ». День космонавтики: исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос.

В предыдущей программе на орбиту уже вывели два аппарата. Один из них работает в инфракрасном диапазоне и отлично подходит для мониторинга температурных аномалий. В данный момент космический аппарат проходит летные испытания, все его системы функционируют штатно и идет калибровка оборудования. Планируется, что через два месяца он будет введен в регулярную эксплуатацию. Также была разработана система радиометрического контроля ионосферы.

Сергей Золотой, директор унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:

Второй космический аппарат предназначен для зондирования ионосферы. Это аппарат весом 10 килограмм. Там установлена аппаратура – фактический зондировщик, который был изготовлен на нашем предприятии вместе с Белорусским государством и университетом радиоэлектроники и информатики. Фактически на аппарате формируется зондирующий сигнал, который принимается на Земле. И по результатам обработки принятого сигнала строится трехмерная модель ионосферы. Эта трехмерная модель позволяет фактически оценивать состояние магнитного поля.