Беларусь и Россия в 2027 году запустят три малых космических аппарата
Дата, которую не можем обойти сегодня стороной. Ровно 65 лет назад была открыта космическая эра. 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил орбитальный облет Земли за 108 минут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Космос наш – вот уже более десятилетия говорят и в Беларуси. Еще до полета на МКС Марины Василевской страна была признана ООН космической державой. Запущенные на орбиту спутники успешно работают и сейчас. Немало планов и впереди. В 2027 году Беларусь совместно с Россией запустят три малых космических аппарата в рамках реализации программы Союзного государства «Комплекс СГ».
День космонавтики: исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос.
В предыдущей программе на орбиту уже вывели два аппарата. Один из них работает в инфракрасном диапазоне и отлично подходит для мониторинга температурных аномалий. В данный момент космический аппарат проходит летные испытания, все его системы функционируют штатно и идет калибровка оборудования. Планируется, что через два месяца он будет введен в регулярную эксплуатацию. Также была разработана система радиометрического контроля ионосферы.
Сергей Золотой, директор унитарного предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Беларуси:
Второй космический аппарат предназначен для зондирования ионосферы. Это аппарат весом 10 килограмм. Там установлена аппаратура – фактический зондировщик, который был изготовлен на нашем предприятии вместе с Белорусским государством и университетом радиоэлектроники и информатики. Фактически на аппарате формируется зондирующий сигнал, который принимается на Земле. И по результатам обработки принятого сигнала строится трехмерная модель ионосферы. Эта трехмерная модель позволяет фактически оценивать состояние магнитного поля.
Иван Буча, заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси:
Создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с разрешением 0,35 метра осуществляется в рамках реализации указа Президента Республики Беларусь от апреля 2024 года. Это белорусская часть работы, которая запланирована в рамках создания данного аппарата. По графику поставки мы в прошлом году осуществили поставку электротехнического макета российской стороне, корпорации ВНИИЭМ и габаритно-массового динамического макета целевой аппаратуры. Они в настоящее время готовы к проведению комплексных испытаний с платформой космического аппарата, которая создается российской стороной. Испытания начинаются в апреле месяце.
Итогом предыдущей программы Союзного государства стала межведомственная система реагирования на чрезвычайные ситуации. Результаты впечатляющие: за 2025 год спутники зафиксировали 250 температурных аномалий, что составляет треть от общего числа. Теперь спасатели получают данные не только по Беларуси, но и по соседним государствам 24 раза в сутки. Всего через 10 минут после пролета спутника информация о пожаре поступает автоматически. Благодаря раннему обнаружению возгорание тушат максимально оперативно.