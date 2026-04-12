Президент зажег пасхальную свечу в храме Святителя Николая Чудотворца в Шкловском районе

Пасха – один из главных христианских праздников, который объединяет миллионы верующих по всему миру. По традиции этот день проводят в кругу близких, в молитве и духовном единении. Глава государства также следует этой традиции – ежегодно посещает храмы в разных уголках страны, разделяя праздник с нами – белорусами. Это уже давний и устоявшийся обычай – прийти в храм, помолиться, пообщаться с прихожанами, обменяться теплыми словами и обязательно зажечь пасхальную свечу – как символ веры и надежды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Христос воскрес еще раз! Приятно видеть ваши добрые, как всегда, улыбчивые глаза. Приятно бывать в таком храме. Откровенно говорил всегда, что это любимые мои храмы, которые просто построены без помпезности, особенно если они исполнены в дереве. Поэтому, когда задолго до этого праздника мне пришлось определяться, а практика у меня такая, что я в этот день бываю всегда в таких деревенских маленьких храмах. Я без всяких колебаний принял решение, что я поеду в свои Евдокимовичи, где много лет назад я бывал не единожды. Очень рад с вами сегодня встретиться, поздравить с этим светлым праздником вас. Спасибо вам большое за то, что вы пришли.

Все, чем мы богаты, вы знаете, не буду об этом говорить. Все, чем могу я вам помочь, я всегда к вашим услугам. Но без перебора, естественно, потому что говорят, Беларусь маленькая, на самом деле, но не такая маленькая. Большая страна, и везде живут очень добрые, хорошие люди, от Гродно до Орши. И всем чем-то надо помочь. Но я, как человек деревенский, считаю, что помогать надо там, где надо. Как только мы начинаем помогать там, где не надо, люди становятся другими. Не хочу в этот праздничный день говорить о том, какими. Вы прекрасно знаете без меня. Но тот, кто трудится и хочет нормально жить, тот получает соответствующее от этой жизни.

Я желаю вам здоровья. Все остальное мы найдем. Как я часто говорю, не найдем – купим. Ну а здоровье не купишь. И Бог это здоровье нам даст только тогда, когда мы сами будем стремиться иметь это нормальное здоровье. Будем делать все во имя здоровья. Еще раз с этим светлым праздником вас. Спасибо еще раз, что вы пришли на эту встречу. Пусть не только за это, но за все ваши труды у вас будет хорошая и счастливая жизнь. Особенно у ваших деток. Христос воскрес!