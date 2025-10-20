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«Задача – рассказать про правильное поведение». БЖД проводит акцию «Дети и безопасность»

20 октября 2025 12:17
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В преддверии школьных осенних каникул Белорусская железная дорога запускает акцию «Дети и безопасность». Об этом мы не только поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Посудневский, первый заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности управления Белорусской железной дороги. 

Александр Меженный, ведущий:
На что обратить внимание детей сейчас и чем мы можем быть полезны нашим детям, чтобы потом как-то вовремя информация всплыла?

«Задача – рассказать про правильное поведение». БЖД проводит акцию «Дети и безопасность»-2

Сергей Посудневский, первый заместитель начальника службы охраны труда и промышленной безопасности управления Белорусской железной дороги:
Мы ставим все-таки перед собой задачу, чтобы рассказать нашим детям, подросткам, как себя нужно вести, как не нужно. К сожалению, есть у нас примеры, в том числе и со стороны родителей, взрослых, когда они непосредственно наблюдают, как наши граждане неправильно пользуются услугами железнодорожного транспорта, совершают нарушения при переходе железнодорожных путей. Поэтому мы все-таки ставим перед собой задачу рассказать про правильное поведение.

Мы, как правило, акцию «Дети и безопасность» проводим перед каникулами и перед осенним отдыхом детей. С 20 октября по 31 октября. Во время акции работники Белорусской железной дороги будут посещать учебные заведения, участвовать в мероприятиях непосредственно на вокзалах, станциях, пешеходных переходах, переездах, рассказывать о правильном поведении на железной дороге с тем, чтобы пользование транспортным средством, поездами было комфортным и удобным.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # Александр Меженный # Ольга Бурлакова

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