Товарооборот Беларуси и Мордовии за 2024 год составил более 130 млн долларов – Лукашенко
Необходимость прорывных проектов в промышленности, а также пути реализации существующего потенциала двусторонних отношений Беларуси и Мордовии обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экономическом отношении ситуация положительная – рост товарооборота за 5 лет почти в три раза. Однако показатель куда меньше, чем позволяют возможности на самом деле. С таким заключением согласны и гости из России.
«Будем делиться опытом». Лукашенко провел встречу с главой Мордовии.
Большая делегация прежде успела познакомиться с возможностями белорусских предприятий. Потому разговор у Президента шел предметный. Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности производства инновационной продукции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В экономике нам нужны столь же амбициозные, энергичные действия, конечно, достойные и прорывные проекты. Наш товарооборот в прошлом году составил немногим более 130 миллионов долларов. Это далеко не предел с учетом промышленной базы Беларуси и Мордовии (подробности здесь).
Отдельно в ходе встречи обсудили сотрудничество в фармацевтической отрасли. Можем не только осуществлять выпуск препаратов, но наладить взаимодействие между профильными вузами для подготовки и переподготовки специалистов. Что актуально, учитывая открытие в Саранске Федерального центра развития биотехнологий и медицины. Оказать помощь в обучении специалистов агропромышленного комплекса Беларусь также готова.
Александр Лукашенко:
В отдельных мордовских вузах, Институт механики и энергетики Мордовского государственного университета имени Огарева в частности, созданы хорошие условия для того, чтобы выпускники могли освоить нашу технику. Размещение ее образцов в специализированных классах повышает качество образовательного процесса с акцентом на практическую деятельность.
Техника, особенно активная (тракторы и так далее), очень сегодня сложная. Мы готовы предпринять усилия для обучения ваших будущих не только механизаторов, но, прежде всего инженеров, которые будут потом масштабировать эти навыки.