Товарооборот Беларуси и Мордовии за 2024 год составил более 130 млн долларов – Лукашенко

Необходимость прорывных проектов в промышленности, а также пути реализации существующего потенциала двусторонних отношений Беларуси и Мордовии обсудили во Дворце Независимости. Президент провел встречу с главой этого российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экономическом отношении ситуация положительная – рост товарооборота за 5 лет почти в три раза. Однако показатель куда меньше, чем позволяют возможности на самом деле. С таким заключением согласны и гости из России. «Будем делиться опытом». Лукашенко провел встречу с главой Мордовии. Большая делегация прежде успела познакомиться с возможностями белорусских предприятий. Потому разговор у Президента шел предметный. Александр Лукашенко акцентировал внимание на важности производства инновационной продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В экономике нам нужны столь же амбициозные, энергичные действия, конечно, достойные и прорывные проекты. Наш товарооборот в прошлом году составил немногим более 130 миллионов долларов. Это далеко не предел с учетом промышленной базы Беларуси и Мордовии (подробности здесь).