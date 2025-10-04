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«Дожинки» Могилёвской области отмечают в Кричеве

04 октября 2025 07:44
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С самого рассвета Кричев, удостоенный чести стать столицей фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкi-2025» Могилевской области, наполнен особой праздничной атмосферой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эпицентром торжества станет главная сцена у здания райисполкома. Здесь будут чествовать лучших из лучших.

Валовой сбор зерна в области достиг около миллиона 300 тысяч тонн. Это на 42 % больше, чем показатели 2024 года, и лучший результат за последние пять лет. Труженики села действительно могут гордиться своими достижениями. И сегодня за это благодарность в их адрес прозвучит на празднике в Кричеве.

Отмечают рекордный каравай – Белоозерск принимает «Дожинки» Брестской области.

# Дожинки

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