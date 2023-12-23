Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов БелТА со 105-летием

Один из наиболее авторитетных и востребованных медиаресурсов страны – Белорусское телеграфное агентство – отмечает 105-летие. Поздравления сотрудникам и ветеранам БелТА направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что информагентство является источником объективной информации как для отечественной, так и для зарубежной аудитории.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Более века коллектив главного информационного агентства Беларуси каждый день, шагая в ногу со временем, пишет летопись страны. За эти годы в новостных материалах и фотографиях БелТА нашли отражение все эпохальные события из жизни нашего народа. Пусть и впредь главными принципами в вашей деятельности остаются оперативность, актуальность, достоверность и высокое качество.