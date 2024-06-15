Свыше 55 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране попрощались со школой

Красивые вечерние наряды, эффектные шоу и незабываемые эмоции! В Беларуси прошли выпускные вечера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне более 55 тысяч юношей и девушек попрощались со школой и шагнули во взрослую жизнь. Этот день, несомненно, останется в памяти каждого.

Так, со стен 7-й столичной школы выпустились свыше 40 человек. В торжественной обстановке ребятам вручили аттестаты об общем среднем образовании вместе с сертификатом ЦЭ. Отличников, по традиции, отметили золотой медалью. Поздравить и поддержать еще вчерашних школьников собрались их родные, близкие, друзья и учителя.

Дарья Мовчанская, выпускница средней школы № 7 Минска:

Волнение определено есть. Событие очень важное. Подготовка была достаточно усердная, и все в таком приподнятом настроении, очень важный праздник.

Мария Насковец, выпускница средней школы № 7 Минска:

Школе мы благодарны за многое. За друзей, которые у нас тут появились. Я стою со своей лучшей подругой.