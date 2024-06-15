Свыше 55 тысяч одиннадцатиклассников по всей стране попрощались со школой
Красивые вечерние наряды, эффектные шоу и незабываемые эмоции! В Беларуси прошли выпускные вечера, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне более 55 тысяч юношей и девушек попрощались со школой и шагнули во взрослую жизнь. Этот день, несомненно, останется в памяти каждого.
Так, со стен 7-й столичной школы выпустились свыше 40 человек. В торжественной обстановке ребятам вручили аттестаты об общем среднем образовании вместе с сертификатом ЦЭ. Отличников, по традиции, отметили золотой медалью. Поздравить и поддержать еще вчерашних школьников собрались их родные, близкие, друзья и учителя.
Дарья Мовчанская, выпускница средней школы № 7 Минска:
Волнение определено есть. Событие очень важное. Подготовка была достаточно усердная, и все в таком приподнятом настроении, очень важный праздник.
Мария Насковец, выпускница средней школы № 7 Минска:
Школе мы благодарны за многое. За друзей, которые у нас тут появились. Я стою со своей лучшей подругой.
Ангелина Бутрович, выпускница средней школы № 7 Минска:
Это такой трепетный, волнительный момент прощания с любимой школой, поэтому волнение торжественно грустное.
Евгения Побудей, выпускница средней школы № 7 Минска:
Это значимый день в жизни каждого из нас, меня переполняет волнение. Я нашла прекрасных друзей, с многими я хочу продолжать общаться даже после того, как мы выпустимся. Я благодарна нашим учителям. Школа сделала меня таким человеком, каким я являюсь сейчас.
После торжественной части выпускников ждала красочная и насыщенная развлекательная программа. Кульминацией вечера стал праздничный фейерверк.