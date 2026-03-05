Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов авиакомпании «Белавиа» с 30-летием со дня ее основания. Глава государства отметил, что за три десятилетия несколько поколений авиаторов своим ежедневным трудом создали национальный бренд, которым по праву гордится страна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Бережно сохраняя лучшие традиции отечественной пассажирской авиации, внедряя современные стандарты безопасности и сервиса, «Белавиа» завоевала заслуженное признание во всем мире и закрепила за собой статус надежного и ответственного перевозчика», – говорится в поздравлении.

Белорусский лидер подчеркнул, что несмотря на санкционное давление, компания держит эту высокую планку и с уверенностью смотрит в будущее: обновляется воздушный флот, расширяется география полетов. Президент пожелал коллективу и ветеранам авиакомпании доброго здоровья, счастья и мирного неба. «Пусть курс, взятый 30 лет назад, продолжает вести самолеты в васильковых ливреях к новым профессиональным достижениям во благо родной Беларуси», – добавил глава государства.