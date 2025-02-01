Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Президент отметил, что глубоко уважает Патриарха Кирилла как мудрого пастыря Церкви Христовой и доброго друга Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неустанная подвижническая деятельность, преданное служение Отечеству снискали Вам признанный авторитет. Проявляя заботу и милосердие к каждому человеку, Вы укрепляете веру, дарите надежду, призываете к миру и единению. Ваши молитвы и духовная поддержка оберегают братские белорусско-российские отношения.

Президент пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих плодотворных лет служения на благо православия и народов Беларуси и России.