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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

01 февраля 2025 07:33
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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации. Президент отметил, что глубоко уважает Патриарха Кирилла как мудрого пастыря Церкви Христовой и доброго друга Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Неустанная подвижническая деятельность, преданное служение Отечеству снискали Вам признанный авторитет. Проявляя заботу и милосердие к каждому человеку, Вы укрепляете веру, дарите надежду, призываете к миру и единению. Ваши молитвы и духовная поддержка оберегают братские белорусско-российские отношения.

Президент пожелал Патриарху Кириллу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих плодотворных лет служения на благо православия и народов Беларуси и России.

# Александр Лукашенко # Патриарх Кирилл

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