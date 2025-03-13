Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной Понтификата

Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала Понтификата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства отметил успешное развитие сотрудничества между Минском и Ватиканом, которое с открытием в 2025 году посольства Беларуси при Святом Престоле достигнет качественно нового уровня.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В нашей стране ценят и уважают Ваше мудрое отношение к вопросам поддержки добрососедства и взаимопонимания между народами, направленность духовных усилий на проповедование идеалов милосердия и любви к ближнему. Уверен, что Ваша пасторская деятельность и в дальнейшем будет способствовать укреплению мира и согласия, сохранению христианских ценностей. В Беларуси чувствуют Вашу личную заботу о благополучии верующих и единстве нашего общества.

Александр Лукашенко пожелал Папе Римскому Франциску здоровья, долголетия и Божьей благодати на пользу его высокой миссии.