Плановая проверка системы оповещения пройдёт в Беларуси 13 марта

Ежегодная плановая проверка системы оповещения пройдет 13 марта, сообщает МЧС. По всей стране будет передан сигнал «Внимание всем!» посредством запуска электросирен и систем громкоговорящей связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также запланирован перехват сигнала телевидения, FM-радиостанций и запуск бегущей строки на телеканалах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, операторы сотовой связи разошлют белорусам СМС-предупреждения. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям просят отнестись с пониманием к необходимости таких мероприятий. Система оповещения нужна для доведения до населения и ответственных органов информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о правилах поведения и ходе ликвидации возможных последствий.