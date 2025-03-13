«Лучшие товары Республики Беларусь» – в Витебске наградили победителей конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители региона отличились в трех номинациях.

Это производители продовольственных и промышленных товаров для населения и продукции производственно-технического назначения. По итогам работы за 2024 год, 35 товаров, выпускаемых в области, получили награды. Предприятия, удостоенные высокой оценки, теперь будут иметь ряд преимуществ. В течение двух лет они смогут использовать знак «Лучшие товары» на упаковке и в рекламе.

Иван Кисленко, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Конкурс пользуется стабильным спросом среди участников. Те, кто в нем участвует давно, понимают преимущества участия в конкурсах качества. Учитывая то, что прошлый год был объявлен Президентом Годом качества, а тут нас с вами ожидает целая пятилетка качества – это как нельзя актуально. Для производителей Витебской области качество – в приоритете. Свою репутацию ряд компаний региона подтверждают постоянно. С каждым годом таких становится все больше. Сегодня можно говорить не только о высочайшем уровне конкурсантов, но и росте конкурентоспособности внутри страны.

Сергей Громадко, директор производства пластиковых изделий:

Отрадно, что этот Год благоустройства, мы вступаем в пятилетку качества и наша продукция, особенно для благоустройства, весьма востребована не только в больших городах, но и в небольших населенных пунктах.