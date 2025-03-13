«Лучшие товары Республики Беларусь» – в Витебске наградили победителей конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители региона отличились в трех номинациях.
«Лучшие товары Республики Беларусь» – в Витебске наградили победителей конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители региона отличились в трех номинациях.
Это производители продовольственных и промышленных товаров для населения и продукции производственно-технического назначения. По итогам работы за 2024 год, 35 товаров, выпускаемых в области, получили награды. Предприятия, удостоенные высокой оценки, теперь будут иметь ряд преимуществ. В течение двух лет они смогут использовать знак «Лучшие товары» на упаковке и в рекламе.
Иван Кисленко, заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Конкурс пользуется стабильным спросом среди участников. Те, кто в нем участвует давно, понимают преимущества участия в конкурсах качества. Учитывая то, что прошлый год был объявлен Президентом Годом качества, а тут нас с вами ожидает целая пятилетка качества – это как нельзя актуально.
Для производителей Витебской области качество – в приоритете. Свою репутацию ряд компаний региона подтверждают постоянно. С каждым годом таких становится все больше. Сегодня можно говорить не только о высочайшем уровне конкурсантов, но и росте конкурентоспособности внутри страны.
Сергей Громадко, директор производства пластиковых изделий:
Отрадно, что этот Год благоустройства, мы вступаем в пятилетку качества и наша продукция, особенно для благоустройства, весьма востребована не только в больших городах, но и в небольших населенных пунктах.
Леонид Мойжик, директор Оршанского инструментального завода:
Мы не просто привезли новое оборудование, освоили уникальные технологии. Мы, как итог нашей технической модернизации, получили тот уникальный продукт, который ранее не выпускался в Беларуси. Наш сегодняшний инструмент изготавливается из твердого сплава, из быстрорежущей стали. Является импортозамещающим и, конечно, своего рода уникальным. Потому что мы являемся не просто крупнейшим – кроме нас отдельные виды инструментов в Беларуси никто не производит.
Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2002-го, по инициативе Государственного комитета по стандартизации и облисполкомов. Состязание остается площадкой для поддержки отечественного производителя и помогает продвигать продукцию наивысшего качества.