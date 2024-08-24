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Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости

24 августа 2024 07:24
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В сегодняшних непростых условиях необходимо разговаривать на языке мира. С таким посылом обратился Президент Беларуси к народу Украины. Там сегодня, 24 августа, отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе.

# Международное сотрудничество

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