Лукашенко поздравил народ Украины с Днём Независимости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями. Уверен, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов. Другой альтернативы нет. Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе.