Об итогах вступительной кампании и преимуществе целевого обучения поговорили с депутатом Мингорсовета

Вступительная кампания 2024 прошла важный этап. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов. 80 % целевого набора в медуниверситет обусловлено потребностью практического здравоохранения Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

В этом году до 80 % бюджетных мест в медуниверситетах отводилось под целевой набор. Оправданы ли такие цифры? Ведь бытует мнение, что целевикам поступить легче. Они якобы занимают места талантливых ребят, у которых нет целевого направления. Давайте обсудим этот острый вопрос: не может ли быть в этой сфере злоупотреблений?

Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:

80 % целевого набора в этом году в медуниверситет обусловлено потребностью практического здравоохранения. Будущий студент, абитуриент имеет право поступать по трем направлениям: по целевой форме, на бюджет – нецелевая форма либо платное обучение. Что касается целевой формы обучения, то абитуриент сдает один экзамен по биологии либо химии, по химии на специальность «Фармация». Вопросы изначально расположены на сайте Министерства образования Республики Беларусь, потенциальный студент может в течение полугода основательно подготовиться к этим вопросам. Поэтому у человека есть право выбора, на какую форму обучения ему поступать. Какие же преференции получает молодой специалист, который обучался на целевой форме обучения? Во-первых, это гарантия первого рабочего места в течение пяти лет. Он сохраняет гарантии молодого специалиста также в течение этого периода времени. Что немаловажно за ним сохраняется наставник, который курирует его деятельность. Мы прекрасно понимаем, чтобы врач белее-менее профессионально стал работать, пять лет – это тот минимум после окончания университета, когда он уверенно уже может стать специалистом. Какие преференции дают абитуриентам победы в олимпиадах разного уровня? Наталья Надольская:

Баллы в мед всегда были высокими, значит, сюда идут целеустремленные ребята. Есть ли у вас рекорды по стобалльникам? Есть ли среди первокурсников БГМУ абитуриенты, которые набрали 400 баллов по результатам ЦЭ и ЦТ? Павел Маркауцан:

Да, конкретно на стоматологическом факультете таких студентов трое, которые набрали 400 баллов – балл аттестата и три экзамена по ЦТ либо ЦЭ. Восемь студентов были зачислены без экзаменов как победители республиканской олимпиады по биологии или химии.

Наталья Надольская:

К слову, оправдывают ли надежды те, кто имеет награды, дипломы, сто баллов, золотую медаль? Павел Маркауцан:

Как правило, да. В этом моменте главное, конечно, мотивация обучения в университете. Те ребята, которые показали высокие баллы при поступлении, как правило, подтверждают данный результат. Возможно, на первых курсах будет некоторое снижение их баллов, поскольку они адаптируются к обучению в университете. Но на третьем и последующих курсах, они, конечно, показывают более высокие результаты. Наталья Надольская:

Какие преференции дают абитуриентам победы в олимпиадах разного уровня? В вашем вузе проводились университетские олимпиады? Павел Маркауцан:

Потенциальный студент, который является победителем минского городского этапа олимпиады по биологии, химии либо языкам получает сто баллов. Потенциальный студент, который является победителем республиканской олимпиады по биологии либо химии, зачисляется в университет без экзаменов. Что касается внутриуниверситетской, то в БГМУ она не проводилась, поскольку внутриуниверситетские олимпиады проводятся в учреждениях высшего образования в регионах. В БГМУ проводится большая профориентационная работа

Наталья Надольская:

Нередко звучат предложения о том, что высшее образование должно быть только для тех, кто уже получил среднее специальное по выбранному профилю. В нашем случае окончил медучилище, возможно, поработал и лишь потом поступил в медицинский вуз. Как вы считаете оправдана ли такая практика? Павел Маркауцан:

Я думаю, не совсем, возможны различные варианты получения высшего медицинского образования. Здесь подчеркну: главное, мотивация будущего абитуриента стать врачом либо провизором. В нашем университете проводится большая профориентационная работа на системной основе. У нас не первый год действует дорожная карта профориентационной работы, которая рассчитана не только на абитуриентов, но и студентов. Она помогает им выбрать правильную специализацию. У нас постоянно проводятся дни открытых дверей, ректор нашего университета Сергей Петрович Рубникович рассказывает о преимуществах обучения в БГМУ. Проводятся экскурсии в университете, студенты посещают анатомический музей, симуляционно-аттестационный центр. Они общаются с нашими студентами, то есть из первых рук узнают, как же происходит обучение в нашем университете. С 2021 года у нас очень интересный проект «Студент БГМУ на неделю», когда учащиеся 10-х и 11-х классов всей нашей страны во время весенних и осенних каникул могут стать студентами нашего университета. Они входят в состав учебной группы и со студентами первого курса могут посещать лекции, практические занятия, знакомиться с внеучебной жизнью нашего университета. Это помогает им изнутри понять, хотят они обучаться здесь либо не хотят. Также наш достаточно такой известный проект – это «PROf выбор», когда студенты нашего университета посещают свои школы, гимназии, в которых они учились, и рассказывают о БГМУ, о преимуществах обучения в нашем университете. Врач должен быть патриотом

Наталья Надольская:

Сегодня и всегда важной частью обучения будущих специалистов была воспитательная работа. Готовы ли продолжить ее в новом учебном году, возможно, уже есть задумки проведения патриотических акций, лекций, круглых столов, диалоговых площадок? Павел Маркауцан:

Да, конечно. Идеологической воспитательной работе в нашем университете мы уделяем огромнейшее внимание. Мы прекрасно понимаем, что врач должен быть патриотом не только своей специальности, альма-матер, но и нашей родной Республики Беларусь. Он должен качественно и с любовью оказывать помощь своим пациентам. Поэтому в нашем университете проводится большое количество встреч с представителями исполнительной и законодательной власти, выдающимися учеными, врачами. Проводятся единые дни информирования, как вы сказали, диалоговые площадки. Интересным направлением патриотической работы в нашем университете является уже в третий раз проводимый в стенах нашей альма-матер белорусско-российский патриотический форум «Нам жить и помнить». На который приезжают студенты не только из учреждений высшего образования Республики Беларусь, но и из Российской Федерации. Достаточно много секционных занятий проводится. Наталья Надольская:

Студенты что говорят? Они для галочки посещают эти мероприятия или все-таки для них это действительно важно, есть какая-то обратная связь? Павел Маркауцан:

Конечно, на самом деле, самое главное, чтобы не было формального подхода. Студента необходимо заинтересовать, замотивировать, чтобы ему было самому это интересно. Чтобы это было непросто – мы быстренько что-то рассказали и разбежались. Мы студентов к этому готовим, даем самим подготовиться к этому мероприятию. Когда студент сам готовит материал, рассказывает, потом обязательно мы обсуждаем. Во время обсуждения, соответственно, мы выявляем какие-то моменты, на которые стоило бы обратить внимание. Пришлось переформатировать рабочее время Наталья Надольская:

Вы депутат Минского городского совета депутатов. Успеваете ли совмещать такие должностные обязанности с основной работой?

Павел Маркауцан:

Конечно, стараюсь, пришлось переформатировать свое рабочее время, чтобы работа не была в ущерб двум видам деятельности. Поэтому, конечно же, это непросто, но в принципе, возможно. Главное, мотивация и желание. Наталья Надольская:

В Мингорсовете вы являетесь членом Постоянной комиссии Совета по здравоохранению и социальной защите. Расскажите, решению каких вопросов содействует комиссия, может быть, какие сферы вы курируете? Павел Маркауцан:

Мы обеспечиваем контроль, своевременность оказания медицинской помощи, льготы. Недавно на заседании нашей комиссии, на котором присутствовал председатель Мингорсовета Артем Николаевич Цуран, мы рассматривали вопрос выделения бесплатных проездных билетов родителям, чьи дети погибли в трагедии на Немиге либо в теракте в минском метро. Мы обсуждали этот вопрос, затем депутаты Мингорсовета на сессии поддержали эту инициативу. Наталья Надольская:

Какие социальные акции проходят под эгидой Мингорсовета. Какое участие принимает молодежь, возможно, ваши студенты? Павел Маркауцан:

Наши студенты, конечно же, активно принимают участие – это «Собери портфель первокласснику», уборка снега для ветеранов Великой Отечественной войны в зимнее время, доставка продуктов питания, сельхозпродукции в осенний период, конечно же, наша волонтерская деятельность. Наша, по сути, брендовая акция ко Всемирному дню здоровья. В апреле в торговом центре «Столица» любой житель и гость Минска может проконсультироваться у наших специалистов совершенно бесплатно либо поучаствовать в работе наших интерактивных площадок. Основные вопросы, с которыми приходят жители округа

Наталья Надольская:

Обращались ли к вам как депутату Мингорсовета за помощью или советам по вопросам вступительной кампании? Павел Маркауцан:

Конкретно по вопросам вступительной кампании ко мне не обращались. Были обращения по поводу, как получить скидку на обучение студентов платных форм обучения в одном из университетов региона Республики Беларусь. Поэтому такое обращение было. Наталья Надольская:

Как получить скидку? Павел Маркауцан:

Имеется соответственная законодательная база, положение о получении скидки. Для этого необходимо иметь определенный балл успеваемости и достижения в учебной, научной и общественной деятельности. Если это есть, то студент вправе получить скидку на обучение от 20 до 60 %, поэтому все возможно. Поэтому мы говорим, что наше государство социально ориентированное. Даже студент платной формы обучения имеет возможность получить скидку либо, если у него есть хорошие достижения в учебе, перевестись на бюджетные места, если они есть. Наталья Надольская:

Есть еще такая форма общения с избирателями, как единый день депутата. В вашем округе вы уже определили для себя какие-то болевые точки, над чем предстоит работать прямо уже в ближайшее время? Павел Маркауцан:

Конечно же, основная проблема – это ЖКХ, тут мы от этого не уйдем, оказание медицинской помощи, поскольку я являюсь сотрудником БГМУ. Были вопросы по работе общественного транспорта, по созданию площадки для выгула собак в микрорайоне Брилевичи. Основные такие вопросы, с которыми приходят жители моего округа. На конкретном рабочем месте погружаешься в проблему