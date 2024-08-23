Аграрии Минской области завершили массовый сев озимого рапса

Аграрии Минской области завершили сев озимого рапса. Справились намного раньше. Разместили экономически выгодную культуру на площади более 100 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, например, в хозяйстве «Валевачи» Червенского района озимый рапс занял 300 гектаров. Параллельно аграрии заготавливают корма для животных.

Жатву в хозяйстве «Валевачи» завершили одними из первых в Червенском районе. На полях работало пять единиц техники. Всего под золотые колосья здесь было отведено свыше 1200 гектаров. Это такие культуры, как рожь, ячмень, овес и тритикале. Осталось убрать только гречиху.

Сейчас ведут сев озимого рапса. Здесь важен опыт и знание технологий возделывания почвы. Михаил Гатовка в этом хорошо разбирается, ведь за плечами механизатора 20 лет стажа. Пахота, культивация, внесение удобрений – результат зависит от качества проделанной работы.