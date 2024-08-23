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Аграрии Минской области завершили массовый сев озимого рапса

23 августа 2024 19:28
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Аграрии Минской области завершили сев озимого рапса. Справились намного раньше. Разместили экономически выгодную культуру на площади более 100 тысяч гектаров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, например, в хозяйстве «Валевачи» Червенского района озимый рапс занял 300 гектаров. Параллельно аграрии заготавливают корма для животных.

Подробнее – в материале Дарьи Авсюк.

Аграрии Минской области завершили массовый сев озимого рапса-2

Жатву в хозяйстве «Валевачи» завершили одними из первых в Червенском районе. На полях работало пять единиц техники. Всего под золотые колосья здесь было отведено свыше 1200 гектаров. Это такие культуры, как рожь, ячмень, овес и тритикале. Осталось убрать только гречиху.

Сейчас ведут сев озимого рапса. Здесь важен опыт и знание технологий возделывания почвы. Михаил Гатовка в этом хорошо разбирается, ведь за плечами механизатора 20 лет стажа. Пахота, культивация, внесение удобрений – результат зависит от качества проделанной работы.

Аграрии Минской области завершили массовый сев озимого рапса-4

Михаил Гатовка, механизатор сельхозпредприятия «Валевачи»:
Такие мелкосемянные культуры попроще сеять, потому что тут насыпал семян, все, одной загрузки хватает на целый день, а то и на два. Что касается посева зерновых, то там уже норма высева больше, на загрузку много времени теряется, порядка 2,5 часа только уходит на загрузку.

Подробности в видео.

# Сельское хозяйство # Посевная кампания

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