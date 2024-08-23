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Декан стоматологического факультета БГМУ: государство уделяет большое внимание созданию материально-технической базы

23 августа 2024 19:29
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Вступительная кампания 2024 прошла важный этап. Об этом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Декан факультета – это практически круглосуточная работа. Что нужно успеть до 1 сентября? Как готовится университет в целом и стоматологический факультет в частности к новому учебному году?

Декан стоматологического факультета БГМУ: государство уделяет большое внимание созданию материально-технической базы-2

Павел Маркауцан, депутат Минского городского Совета депутатов:
На самом деле, это очень кропотливая системная работа, внешне она не видна. В настоящее время сейчас мы готовим общежитие, проводим небольшой косметический ремонт. В частности, нашими студенческими отрядами, которые помогают заселиться нашим будущим студентам в общежитие.

Наталья Надольская:
Обновится ли техническая база факультета?

Павел Маркауцан:
Я хочу сказать, что благодаря поддержке нашего Президента, правительства в прошлом году у нас было построено новое общежитие на 550 мест. Сейчас завершается строительство нового практико-ориентированного корпуса, закупается симуляционное оборудование. Поэтому, конечно же, государство уделяет большое внимание для подготовки наших специалистов, именно созданию материально-технической базы.

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