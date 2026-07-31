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От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?

31 июля 2026 19:18
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Человек всегда стремился двигаться быстрее, сократить путь, выиграть время. От кареты до автомобиля, от трамвая до метро. Транспорт менял не только города, но и сам образ жизни. А ведь еще каких-то 100 лет тому назад никто и представить не мог, как изменится мир, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?-2

Когда-то транспорт был роскошью, сегодня – необходимость. Мы почти не замечаем, как передвигаемся по городу. Но за этим стоят десятилетия поисков, ошибок и прорывов. История транспорта – это история того, как менялся человек и как он менял пространство вокруг себя. И то, что создавалось годами, не исчезает. Оно остается в памяти города, в его сердцах и в его улицах. 

Сегодня в мире насчитывается более полутора миллиарда автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось в полтора раза. То, что однажды началось как эксперимент и чудо инженерной мысли, сегодня определяет картину мира и образ жизни городов и мегаполисов.

От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?-4

Александр Драгун, депутат Минского городского Совета депутатов:
Взять 30-летнюю давность, то у нас каждый 12-й имел автомобиль. Сегодня каждый третий человек имеет автомобиль. Во сколько раз? Более трех миллионов, по-моему, 3 миллиона 160 тысяч, автомобилей в стране. Поэтому и количество заправок выросло. И электрозаправки – это тоже та сеть, которая необходима для развития именно электротранспорта. Их пока 50 тысяч, и подразумевается, что к 2030 году в стране будет около 300 тысяч – это около 10 % от общего количества электромобилей. 

Подробнее смотрите в видео.

# Транспорт Беларуси # Александр Драгун

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