От кареты до электромобиля – как транспорт меняет города и образ жизни людей?

Человек всегда стремился двигаться быстрее, сократить путь, выиграть время. От кареты до автомобиля, от трамвая до метро. Транспорт менял не только города, но и сам образ жизни. А ведь еще каких-то 100 лет тому назад никто и представить не мог, как изменится мир, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Когда-то транспорт был роскошью, сегодня – необходимость. Мы почти не замечаем, как передвигаемся по городу. Но за этим стоят десятилетия поисков, ошибок и прорывов. История транспорта – это история того, как менялся человек и как он менял пространство вокруг себя. И то, что создавалось годами, не исчезает. Оно остается в памяти города, в его сердцах и в его улицах.

Сегодня в мире насчитывается более полутора миллиарда автомобилей. За последние 15 лет их количество увеличилось в полтора раза. То, что однажды началось как эксперимент и чудо инженерной мысли, сегодня определяет картину мира и образ жизни городов и мегаполисов.