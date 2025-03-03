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В Минской области 3 марта сенаторы проведут единый день приёма граждан

03 марта 2025 06:01
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Парламентарии продолжают взаимодействовать с населением, чтобы быть в курсе обстановки в различных регионах, знать о тех или иных проблемных вопросах, которые волнуют людей, и, конечно, содействовать их разрешению. 3 марта в Минской области единый день приема граждан проведут сенаторы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области 3 марта сенаторы проведут единый день приёма граждан-2

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова будет работать в Борисовском райисполкоме. Вице-спикер Сергей Хоменко выезжает в Логойск. Всего приемы пройдут в 22 городах, в том числе в столице. Задать можно любые вопросы, высказать пожелания и замечания, – все будет учтено. Каждое обращение обрабатывается и направляется в органы власти, чтобы принимались решения и давались ответы. Главная задача – никого не оставить без внимания. 

# Прием граждан

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