Лукашенко поздравил Минский завод гражданской авиации № 407

Ведущее предприятие в авиаремонтной отрасли Беларуси сегодня отмечает 70-летие основания. Таковым еще со времен СССР считается Минский завод гражданской авиации № 407. Поздравление коллективу и ветеранам производства адресовал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В настоящий момент мы видим мощный производственный комплекс, который не только обслуживает практически все типы воздушных судов российского и западного производства, но и выпускает комплектующие детали для самолетов. Однако главной ценностью завода всегда были люди – несколько поколений высококлассных специалистов, способных выполнить любую задачу. Современные реалии ставят перед коллективом новые вызовы, с которыми, убежден, вы успешно справитесь.