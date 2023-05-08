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Лукашенко поздравил Минский завод гражданской авиации № 407

08 мая 2023 09:47
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Ведущее предприятие в авиаремонтной отрасли Беларуси сегодня отмечает 70-летие основания. Таковым еще со времен СССР считается Минский завод гражданской авиации № 407. Поздравление коллективу и ветеранам производства адресовал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко поздравил Минский завод гражданской авиации № 407-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
В настоящий момент мы видим мощный производственный комплекс, который не только обслуживает практически все типы воздушных судов российского и западного производства, но и выпускает комплектующие детали для самолетов. Однако главной ценностью завода всегда были люди – несколько поколений высококлассных специалистов, способных выполнить любую задачу. Современные реалии ставят перед коллективом новые вызовы, с которыми, убежден, вы успешно справитесь. 

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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