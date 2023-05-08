«Созданы все условия для комфортного проживания». В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов

Условия, приближенные к домашним. В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов. Трехэтажка рассчитана на 130 человек. Они будут жить в комнатах блочного типа. Ранее в этом здании размещалось отделение круглосуточного пребывания для требующих ухода и внимания людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На реконструкцию ушло около двух лет. Теперь здесь созданы достойные комфортные условия для постояльцев. Они могут пройти и социальную реабилитацию. Для этого компьютерные, музыкальные классы, мастерская со швейным оборудованием, терапевтическая кухня. Создана и хорошая лечебная база. В медицинском блоке оборудованы процедурный, физиотерепевтический, массажный кабинеты, а также зал лечебной физкультуры. С особым трепетом подошли и к отбору персонала, который готов дарить внимание и заботу подопечным.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Комфортное, современное, уютное, новое. Конечно, наша задача – укомплектовать штаты, потому что мы ожидаем в ближайшее время заселение в этот дом-интернат. Развивать социальные услуги, медицинские. Поэтому вот это направление, бесспорно, будет получать свое развитие.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома:

Здесь созданы все условия для комфортного проживания, для безбарьерной среды. Номера одно-, двух-, трехместные, имеются номера повышенной комфортности. Помимо этого, учреждению за средства областного бюджета выделены деньги на капитальный ремонт дома-интерната «Шубино», работы начнутся буквально в этом месяце. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции здания под дом-интернат в Ельске.