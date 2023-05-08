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«Созданы все условия для комфортного проживания». В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов

08 мая 2023 08:32
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Условия, приближенные к домашним. В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов. Трехэтажка рассчитана на 130 человек. Они будут жить в комнатах блочного типа. Ранее в этом здании размещалось отделение круглосуточного пребывания для требующих ухода и внимания людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Созданы все условия для комфортного проживания». В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов-1

На реконструкцию ушло около двух лет. Теперь здесь созданы достойные комфортные условия для постояльцев. Они могут пройти и социальную реабилитацию. Для этого компьютерные, музыкальные классы, мастерская со швейным оборудованием, терапевтическая кухня. Создана и хорошая лечебная база. В медицинском блоке оборудованы процедурный, физиотерепевтический, массажный кабинеты, а также зал лечебной физкультуры. С особым трепетом подошли и к отбору персонала, который готов дарить внимание и заботу подопечным. 

«Созданы все условия для комфортного проживания». В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси: 
Комфортное, современное, уютное, новое. Конечно, наша задача – укомплектовать штаты, потому что мы ожидаем в ближайшее время заселение в этот дом-интернат. Развивать социальные услуги, медицинские. Поэтому вот это направление, бесспорно, будет получать свое развитие. 

«Созданы все условия для комфортного проживания». В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов-7

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома: 
Здесь созданы все условия для комфортного проживания, для безбарьерной среды. Номера одно-, двух-, трехместные, имеются номера повышенной комфортности. Помимо этого, учреждению за средства областного бюджета выделены деньги на капитальный ремонт дома-интерната «Шубино», работы начнутся буквально в этом месяце. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции здания под дом-интернат в Ельске. 

«Созданы все условия для комфортного проживания». В Озаричах открыли дом-интернат для пожилых и инвалидов-10

Дом-интернат в Озаричах стал 91-м в стране. В Гомельском регионе работает 14 таких социальных учреждений, где тепло и заботу находят почти 3,5 тысячи человек. 

# Социальная инфраструктура # общество # Ирина Костевич # Пётр Шутько # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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